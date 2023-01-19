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رياضة

قصر تقاعد رونالدو سيكون جاهزا في جوان المقبل

عمر سلامي
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قصر تقاعد رونالدو سيكون جاهزا في جوان المقبل
ح.م
منزل تقاعد رونالدو

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ في الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رونالدو يجهز “منزل التقاعد” في البرتغال مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت: “المنزل يقع في كوينتا دي مارينيا بالبرتغال، ومن المتوقع الانتهاء من بنائه في شهر جوان المقبل”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو، لم يعثر لحد الآن، على أي شخص لتعيينه في منصب “الشيف” الخاص به وبأسرته في القصر، براتب شهري يعادل 5549 دولارا أمريكيا.

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