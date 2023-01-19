قصر تقاعد رونالدو سيكون جاهزا في جوان المقبل
كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ في الاستعداد لمرحلة ما بعد اعتزال كرة القدم.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رونالدو يجهز “منزل التقاعد” في البرتغال مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 17 مليون جنيه إسترليني.
Cristiano Ronaldo is struggling to hire a £4,500-a-month chef for his £17m home on the Portuguese Riviera… because of his demands over cooking sushi and his other favourite dishes for himself and his family!
via https://t.co/tRYG0AuBDk https://t.co/sepXhD0QKo
— 𝔸𝕝-𝕙𝕒𝕛𝕚 𝕀𝕤𝕞𝕒𝕚𝕝 (@Alfaenshe) January 19, 2023
وأضافت: “المنزل يقع في كوينتا دي مارينيا بالبرتغال، ومن المتوقع الانتهاء من بنائه في شهر جوان المقبل”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو، لم يعثر لحد الآن، على أي شخص لتعيينه في منصب “الشيف” الخاص به وبأسرته في القصر، براتب شهري يعادل 5549 دولارا أمريكيا.