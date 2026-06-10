أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت قواعد عسكرية بحرية وجوية تابعة للجيش الأمريكي في المنطقة، وجاء هذا التحرك العسكري رداً على القصف الأمريكي الأخير الذي استهدف مناطق عديدة في جنوب إيران خلال ساعات الليل.

ونقل التلفزيون الإيراني بياناً رسمياً من القيادة العسكرية أكد فيه استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، كما طال القصف قاعدة علي السالم في الكويت وقاعدة الأزرق في الأردن، محذراً من ردود أكثر قسوة في الساعات القادمة.

وفجر اليوم، أطلقت السلطات البحرينية صفارات الإنذار في البلاد عقب هذا الهجوم، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء التام والتوجه إلى أماكن آمنة، وفي الوقت نفسه، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تحركاً دفاعياً عاجلاً حيث تصدت منظومات الدفاع الجوي الكويتي لأهداف جوية معادية في السماء.

ومن جهته، أكد الحرس الثوري الإيراني تدمير 21 هدفاً حيوياً داخل القواعد الأمريكية، فيما أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بقصف قاعدة الأزرق الأمريكية بالأردن، حيث أسفر الهجوم عن تدمير 4 أهداف تشمل حظائر لطائرات “إف-35” المتطورة.

في المقابل، نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية مكثفة ومتلاحقة داخل إيران بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكدة أن التحرك العسكري جاء دفاعاً عن النفس بعد حادثة إسقاط مروحية أمريكية من طراز “أباتشي” قرب مضيق هرمز، رغم أن طهران لم تعلن حتى اللحظة مسؤوليتها عن إسقاط المروحية.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي شن جولة ثالثة من الغارات العنيفة، في حين أفادت وكالة “مهر” الإيرانية بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت مناطق بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك جنوبي البلاد.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اكتمال جولاتها القتالية بنجاح بعد أن استهدفت الضربات أنظمة الدفاع الجوي الإيراني ومحطات التحكم ومواقع الرادار قرب مضيق هرمز، واصفة العملية بالرد المتناسب على العدوان الإيراني غير المبرر.

وصرح الرئيس دونالد ترمب لشبكة “إيه بي سي” حول هذا التصعيد الخطير، مؤكداً أن الرد الأمريكي يجب أن يكون قوياً وحازماً للغاية، ورغم ذلك، أشار ترمب إلى وجود اتفاق جيد جداً مع إيران معرباً عن اعتقاده بأن هذا الاتفاق سيبقى قائماً في النهاية.

وأعلنت الخارجية الإيرانية لاحقاً أن قواتها استهدفت القواعد التي انطلقت منها الاعتداءات، مطالبة دول المنطقة بمنع الجيش الأمريكي من استخدام أراضيها ضد إيران، واتهمت واشنطن بشن ضربات بذريعة إسقاط المروحية.