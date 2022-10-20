قصّة أوّل اجتماع لـ “الفاف” وأوّل رسالة إلى “الفيفا”

اجتماع تأسيس "الفاف" بِالعاصمة في الـ 21 من أكتوبر 1962، حيث يظهر محند أمقران معوش في الصف الأمامي الرابع من اليسار.

نشر الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الخميس، وثيقتَين تاريخيتَين بِمناسبة الذكرى الـ 60 لِتأسيس أعلى هيئة وطنية تُشرف على تسيير الرياضة الأكثر شعبية في بلادنا.

ومعلوم أن “الفاف” تأسّست في الـ 21 من أكتوبر 1962، أي بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من استعادة الجزائر لِاستقلالها وسيادتها.

وأخرج اتحاد الرئيس جهيد زفيزف من خزانة هيئته رسالتَين، يعود تاريخاهما إلى الـ 28 من أوت 1962 والـ 3 من ديسمبر للعام ذاته، بعثت بهما “الفاف” إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، طلبا للعضوية بـ “الفيفا”.

وكان محند أمقران معوش – ابن بلدية سيدي عيش ولاية بجاية (الصورة المُدرجة أدناه) – أوّل مَن حاز شرف رئاسة الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الذي استمرّ في عمله حتى 1969، وسنتَين قبل أن يُفارق الحياة بِعمر 45 سنة.

ومارس أوّل رئيس لـ الفاف” رياضة كرة القدم بِالعاصمة، وأيضا ألعاب القوى بِقسنطينة، كما نال شهادة الدكتوراه في اختصاص الطب.