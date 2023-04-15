قصّة ذئب يلعب “الدّامة” مع النّعاج!

أبعد اتحاد كينيا للشطرنج لاعبا من خوض البطولة الوطنية لِهذه الرياضة صنف الإناث، بعد أن شارك مُتنكّرا في زيّ نسوي.

وحضر لاعب الشطرنج ستانلي أومندي (25 سنة) فعّاليات بطولة كينيا إناث لِهذه الرياضة، مُزوّرا وثائقه الإدارية بِاسم نسوي ميليسنت أوور. كما قدم إلى مسرح الحدث وهو يرتدي البرقع والنظّارات.

وقال رئيس اتحاد كينيا للشطرنج برنارد وانجالا إن هيئته ستُعاقب ستانلي أومندي بِالإيقاف لِمدّة مُعيّنة، في اجتماع لاحق للجنة الانضباط. لكن لن تشطب اسمه من الحركة الرياضية.

وبِدوره، اعترف ستانلي أومندي بِما نُسب إليه، واعتذر عمّا بدر منه. كما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية، السبت. التي نقلت على لسانه قوله إنه لجأ إلى هذا السّلوك، لِأنه يُعاني ضائقة مالية.

وكان اتحاد كينيا للشطرنج قد رصد جائزة مالية تتجاوز قيمتها 3 آلاف دولار، للفائز في البطولة المُشار إليها أعلاه.

وعن سرّ كشف هذا الرياضي الذي شارك في بطولة نسوية، قال برنارد وانجالا إن الشكوك راودت المُنظّمين في قدوم لاعب يُشارك لِأوّل مرّة في بطولة نسوية، ويُحرز نتائج باهرة. وأضاف أن نوعية الحذاء الرياضي الرّجولي، وملازمة ستانلي أومندي للصّمت طوال تنظيم هذه المنافسة (حتّى لا يُكتشف أمره)، عاملان آخران ساهما في ضبط هذه المخالفة.