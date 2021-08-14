قصّة مناصر جزائري مُغترب طارد حافلة مانشستر سيتي!

طارد مُناصر جزائري مُغترب بِفرنسا حافلة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في مشهد ساخر.

حدث ذلك بعد أن فاز فريق مانشستر سيتي بِثنائية نظيفة من توقيع الجناح الجزائري رياض محرز، على المضيف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في مطلع شهر ماي الماضي. وتأهّل لِنهائي رابطة أبطال أوروبا.

واستقلّ المناصر الجزائري المغترب دراجة هواية، وراح يُسابق الزمن مع حافلة نادي مانشستر سيتي التي كانت مُتّجهة نحو مطار باريس للعودة إلى إنجلترا.

وقال محرز عن هذه اللقطة الطريفة، إن المُناصر أصرّ على المطاردة، وجعل لاعبي فريقه مانشستر سيتي يُتابعون من نافذة الحافلة حركاته الساخرة ويضحكون.

وأضاف قائد “محاربي الصحراء” أن أحدهم طلب من سائق الحافلة التوقّف، قبل أن يُمنَح المُناصر قميص فريق “الأزرق السّماوي”، هدية له حتى يستمرّ في تشجيع فريق مانشستر سيتي. ثم سُمح له بِركوب الحافلة، والتلويح رفقة المدرب غوارديولا ولاعبيه بِالقميص، وإطلاق الهتافات احتفالا بِالتأهّل.

وأدرجت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي هذه اللقطة الطريفة، ضمن شريط وثائقي بِعنوان “معا”، يتطرّق إلى فترة الـ 46 يوما الأخيرة من الموسم الماضي، قبل تتويج فريقها الكروي بِلقب “البريمرليغ”. كما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها نشرته، السبت.