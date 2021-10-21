قصّتان طريفتان عن قريشي

سرد التقني الفرنسي برنار لاكومب حادثتَين مُسلّيتَين، عن المدافع الدولي الجزائري السابق نور الدين قريشي.

وسبق لِبرنار لاكومب (69 سنة) أن حاز مع منتخب فرنسا كأس أمم أوروبا عام 1984، في منصب مهاجم.

وقال برنار لاكومب في أحدث ظهور إعلامي له عبر إذاعة “أ آر آل” الفرنسية: “في إحدى المقابلات (سنوات ما بين 1976 و1978)، كان نور الدين قريشي يرتدي زيّ نادي فالونسيان، ومُكلّفا بِمراقبتي في نادي ليون. ضربته على صدره، لكنه لم يتزعزع! ثم انتفض وأسقطني أرضا!”.

وكان قريشي يمتلك طولا فارعا (1.92م) وبنية موفورلوجية قوية، وشارك مع المنتخب الوطني الجزائري في مونديالي 1982 و1986 وكأس أمم إفريقيا 1984. كما اشتغل مساعدا للناخب الوطني وحيد خليلوزيتش في العارضة الفنية لـ “الخضر” ما بين صيفَي 2011 و2014.

وأضاف برنار لاكومب: “التحق بعدها قريشي بِفريقنا بوردو، وتطرّقنا إلى هذه الحادثة، وضحكنا كثيرا!”.

وارتدى نور الدين قريشي زيّ نادي بوردو الفرنسي في موسم 1981-1982.

واختتم برنار لاكومب يقول: “ذات مرّة في مركز تدريبات نادي بوردو، قام قريشي بِتمزيق حذاء آلان جيراس (متوسط الميدان)! فغضب جيراس بِشدّة خاصّة وأنه لم يعلم مَن فعل ذلك. كانت لحظات للضحك خالدة…ليتها تعود هذه الأيّام”.