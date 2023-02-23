قضاء مدينة مليلية الإسبانية يفتح تحقيقا في مباراة لِمنافسة الكأس

أعلنت رابطة الكرة الإسبانية، الخميس، عن فتح تحقيق يخصّ مباراة لِمنافسة الكأس في بلادها، لُعبت في الثاني من ديسمبر 2021.

وجمعت المقابلة بين نادي ليفانتي ومُنافسه فريق مليلية، بِرسم الدور الـ 64 لِمسابقة كأس إسبانيا. وحسمها النادي الأوّل لِمصلحته بِنتيجة ثقيلة (8-0).

وتحوم شكوك ترتيب نتيجة هذه المباراة، حيث قالت رابطة الكرة الإسبانية إن القضاء في بلادها وبِالضّبط في مدينة مليلية استدعى 6 أشخاص بِهذا الصّدد.

من جهتها، نشرت إدارة نادي ليفانتي بيانا، ذكرت فيه أنه لا يوجد أيّ شخص ينتمي إلى فريقها الكروي استدعاه قضاء مدينة مليلية الإسبانية. وشدّدت على أن ناديها لا علاقة له بِمثل هذا النّوع من القضايا، في إشارة إلى الغشّ وترتيب نتائج المقابلات.

وشهدت ساحة الكرة الإسبانية في الأيّام القليلة الماضية تفجير فضيحة مُدوّية، حيث اتُّهمت إدارة نادي برشلونة بِشراء ذمّة نائب رئيس اللّجنة المحلّية للتحكيم إنريكيز نيغريرا، ومنحه مبلغ 1.4 مليون أورو، في فترة ما بين 2016 و2018.

وما بين 2016 و2018، أحرز فريق برشلونة لقبَي بطولة إسبانيا، وثلاثة كؤوس محلّية، ولقبَين في الكأس المحلّية الممتازة.