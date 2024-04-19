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اقتصاد

قضايا الفساد: إحالة 14 ملفا للعدالة منذ أكتوبر الماضي

الشروق أونلاين
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قضايا الفساد: إحالة 14 ملفا للعدالة منذ أكتوبر الماضي

كشفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي عن إحالة 14 ملفا متعلقا بقضايا فساد للجهات القضائية و ذلك منذ أكتوبر الماضي.

وأبرزت مسراتي في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني الذي احتضنته قاعة المحاضرات “جرفي مبارك” بالقطب الجامعي تاسوست لجامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل حول “دور الرقمنة في الوقاية من الفساد ومكافحته” بأن “مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد و مكافحته قد أحال في دورتي أكتوبر وديسمبر الماضيين 14 ملفا متعلقا بقضايا فساد للجهات القضائية”.

وأضافت نفس المتحدثة بأن من المحتمل إحالة ملفات أخرى للعدالة للتحقيق فيها بعد الاجتماع المنتظر لمجلس ذات السلطة في دورته العادية الأسبوع المقبل.

وأبرزت ذات المسؤولة من جهة أخرى بأن “هناك عددا من قضايا الفساد التي تم الحديث عنها مؤخرا كانت السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد وراء تحريكها”، لافتة إلى أن السلطة تلقت نحو 1400 تبليغ عن شبهات فساد تمت دراستها على مستوى خلية خاصة، بينما أشارت إلى “التحفظ” فيما يتعلق بالملفات التي لا تثبت عليها قضايا فساد.

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