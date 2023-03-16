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الجزائر

قضية استعمال السكر في الخرسانة.. حجز 11 طنا بمصنع بالجزائر العاصمة

الشروق أونلاين
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قضية استعمال السكر في الخرسانة.. حجز 11 طنا بمصنع بالجزائر العاصمة
ح.م
عملية حجز السكر بمصنع لمواد البناء بالعاصمة

كشفت وزارة التجارة عن حجز أزيد من 11 ألف طن من مادة السكر المدعم داخل مصنع مختص في إنتاج مواد البناء ببلدية سيدي موسى بالعاصمة على خلفية قضية استعماله في الخرسانة.

وقالت وزراة التجارة في بيان لها، الخميس، أنه بعد اكتشاف استعمال مادة السكر المدعم من قبل الدولة في أشغال البناء واعتماده كمادة اضافية مع الخرسانة، قام أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لولاية الجزائر، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، بحجز 11250 كغ أكثر من 11 طن من مادة السكر المدعم داخل مصنع مختص في انتاج المواد الكيماوية ومواد البناء، ببلدية سيدي موسى ولاية الجزائر.

وأضاف البيان أنه تبين خلال هذه العملية، أن مادة السكر يتم خلطها مع عدة مواد كالصوديوم، البرميتول وعدة مواد كيماوية أخرى، ليتم فيما بعد مزجها مع مادة الخرسانة بغرض إبطاء وتأخير عملية التصلب.

حجز 5 آلاف كلغ من السكر في ورشة بناء..  وزارة التجارة تكشف نتائج التحقيق (صور)

ويوم 14 مارس 2023،  تمكن أعوان الرقابة بالتعاون مع الدرك الوطني من حجز  5 آلاف كيلوغرام من السكر داخل ورشة بالعاصمة كانت ستستعمل للخط مع خرسانة البناء.

وحسب بيان للوزارة، فقد قام أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، بحجز 5000 كغ من مادة السكر داخل ورشة مقاول ببلدية الهراوة دائرة الرويبة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن السكر المحجوز يتم استعماله مع مادة الخرسانة في مختلف أشغال البناء.

كما أسفرت التحقيقات الأولية عن اقتناء المتهم لأكثر من 10 أطنان من مادة السكر، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية 14 مارس 2023.

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التعليقات
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  • خليفة

    حسبنا الله و نعم الوكيل ،هل صار السكر مادة للبناء ؟ ان هؤلاء المجرمين يتلاعبون بقوت الشعب ،و لذا يجب معاقبتهم عقابا عسيرا.

    2
  • عزالدين الجزائر العاصمه

    ملحوظة :- استعمال السكر في صب الخرسانة تقنيه قديمه و معروفه لزيادة صلابة الإسمنت و لتأخير تماسكه حتى تستطيع صب مسحات كبيره بإمكانيات اقل و في وقت أطول و الكميات المستعملة في مزيج الخرسانة ضئيله جدا. إذا أضفت السكر للخرسانة بنسبة 0.07 % من محتوى الإسمنت بالوزن فإنه سيعمل كمثبط أو مؤخر الشك وستزداد القوة بنسبة 4 %. إذا تمت زيادة النسبة المئوية عن 0.07 %، فسوف تنخفض القوة. 0.05 إلى 0.1 % سكر يبطئ التفاعل ويؤخر وقت التصلب بمقدار ساعتين. 0.2 ٪ سكر يبطئ التفاعل ويؤخر الشك والتصلب لمدة 5-9 ساعات.

    2
  • adrari

    فهمونا يرحم باباكم واش يديرو بيه في الخرسانة

    0
  • كمال

    التحقيق مع من باع له و ليس مع المتهم

    0

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