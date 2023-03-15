-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قضية استعمال السكر في الخرسانة.. وزارة التجارة تكشف نتائج التحقيق (صور)

الشروق أونلاين
  • 435
  • 0
قضية استعمال السكر في الخرسانة.. وزارة التجارة تكشف نتائج التحقيق (صور)
ح.م
السكر الذي تم حجزه

تمكن أعوان الرقابة بالتعاون مع الدرك الوطني من حجز  5 آلاف كيلوغرام من السكر داخل ورشة بالعاصمة كانت ستستعمل للخط مع خرسانة البناء.

وحسب بيان للوزارة، فقد قام الثلاثاء أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، بحجز 5000 كغ من مادة السكر داخل ورشة مقاول ببلدية الهراوة دائرة الرويبة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن السكر المحجوز يتم استعماله مع مادة الخرسانة في مختلف أشغال البناء.

كما أسفرت التحقيقات الأولية عن اقتناء المتهم لأكثر من 10 أطنان من مادة السكر، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية 14 مارس 2023.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 مارس 2023

أخبار الجزائر ليوم الأحد 12 مارس 2023

مقتل شرطي على يد مسبوق قضائيا في سوق اهراس

مقتل شرطي على يد مسبوق قضائيا في سوق اهراس

معرض للمنتجات الزراعية والغذائية الجزائرية بموسكو

معرض للمنتجات الزراعية والغذائية الجزائرية بموسكو

جاهزون لاختيار خليفة مقري و”الشورى” للفصل في الحكومة

جاهزون لاختيار خليفة مقري و”الشورى” للفصل في الحكومة

الجزائر والمهاجرون الأفارقة.. إجراءات وقائية لهم وأخرى للأمن الوطني

الجزائر والمهاجرون الأفارقة.. إجراءات وقائية لهم وأخرى للأمن الوطني

انهيار بناية بوهران.. فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤول عن الحادثة

انهيار بناية بوهران.. فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤول عن الحادثة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد