قضية استعمال السكر في الخرسانة.. وزارة التجارة تكشف نتائج التحقيق (صور)

السكر الذي تم حجزه

تمكن أعوان الرقابة بالتعاون مع الدرك الوطني من حجز 5 آلاف كيلوغرام من السكر داخل ورشة بالعاصمة كانت ستستعمل للخط مع خرسانة البناء.

وحسب بيان للوزارة، فقد قام الثلاثاء أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، بحجز 5000 كغ من مادة السكر داخل ورشة مقاول ببلدية الهراوة دائرة الرويبة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن السكر المحجوز يتم استعماله مع مادة الخرسانة في مختلف أشغال البناء.

كما أسفرت التحقيقات الأولية عن اقتناء المتهم لأكثر من 10 أطنان من مادة السكر، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية 14 مارس 2023.