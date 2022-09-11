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قضية استمارة الفقر والغنى.. مديرو الثانويات يحتجون على قرار فصل زميلتهم

الشروق أونلاين
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قضية استمارة الفقر والغنى.. مديرو الثانويات يحتجون على قرار فصل زميلتهم
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طالب المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات برد الاعتبار لمديرة ثانوية شكير عيسى ببومدراس المقالة بعد قضية استمارة الفقر والغنى التي أحدثت ضجة عبر مواقع التواصل.

وقال المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات في بيان له، أنه يطالب برد الاعتبار الفوري للمديرة وإلغاء قرار التوقيف التحفظي والإحالة على مجلس التأديب وتكليف لجنة أعضاء لمتابعة القضية لدى مدير التربية.

كما نظم المجلس الأحد وقفة احتجاجية أمام مدخل مديرية التربية وبعدها وقفة احتجاجية أمام ثانوية شكير عيسى باولاد موسى.

استمارة الفقر والغنى تطيح بمديرة ثانوية ببومرداس

ويبيوم 7 سبتمبر 2022، أصدرت مديرية التربية لولاية بومرداس قرارا يقضي بتوقيف مديرة ثانوية ببلدية أولاد موسـى تحفظيا على اثر توزيع وثيقة “غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها”، حسب ما أورده الأربعاء بيان للمديرية.
وجاء في البيان:”عقب نشر وثيقة تابعة لثانوية شكير عيسي ببلدية أولاد موسى والتي تحمل عبارات غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها، ونظرا لحساسيتها تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتوقيف مديرة الثانوية توقيفا تحفظيا إلى غاية مثولها أمام مجلس التأديب الولائي وذلك طبقا للقوانين سارية المفعول”.

وحسب البيان فقد اتخذ هذا القرار على مستوى عال، إثر توزيع هذه الوثيقة التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي و التي لقيت العديد من الردود لا سيما وأنها تطلب من التلاميذ تحديد الوضعية الاجتماعية لعائلاتهم إن كانت “فقيرة” أو “متوسطة الدخل” أو “غنية”.

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التعليقات
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  • مستعجب

    كان من المفروض الغاء الخانة الأولى و الثانية للوضعية العائلية والعمل فقط بالخانة الثالثة دون وضعها بالمنطق العائلات الغنية و المتوسطة لا تستعمل هذه الاستمارة

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