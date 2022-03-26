قضية الأميرة هيا وطفليها.. حاكم دبي ينفي إدعاءات طليقته

نفى حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ما وصفه بـ “الادعاءات” التي تضمنتها الأحكام الصادرة عن القضاء البريطاني فيما يتعلق بقضيته مع طليقته الأميرة هيا بنت الحسين.

ونشر موقع “سي إن إن” الناطق بالعربية بيانا أكد أنه صدر عن الشيخ محمد بن راشد، قال فيه حاكم دبي: “هو يحب ابنيه ويعتز بحبهما له، ولطالما اعتنى بهما ودعمهما، وسيفعل ذلك دائما”، وجاء رد حاكم دبي بعد أن خلصت المحكمة العليا في لندن الخميس الماضي إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد “عمد إلى مضايقة وترهيب زوجته السابقة بدرجة مفرطة”، حول عهدة حضانة طفليهما إلى والدتهما الأميرة هيا.

وأضاف البيان: “يحتفظ بنفيه للادعاءات التي جاءت في هذه الإجراءات القضائية المغرضة، ويطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية ابنيه وعدم التدخل في حياتهما الشخصية”.

من جانبها، أصدرت الأميرة هيا بنت الحسين بيانا رسميا بخصوص هذه القضية، أعربت من خلاله عن أملها في طي صفحة الإجراءات القضائية بعد الحكم الصادر.

وتابعت: “لم أستخدم صوتي علانية خلال فترة سير الإجراءات القضائية احتراما للمحكمة، وحماية لعائلتي، ووجهت رسائل شكر لأطراف عدة على دعمهم خلال تلك الفترة”.

القضاء البريطاني يمنح طليقة حاكم دبي حق حضانة طفليها

ويوم 24 مارس 2022، منح قاض بريطاني كبير، طليقة حاكم دبي، الأميرة هيا بنت الحسين، الحق في حضانة طفليهما.

وخلص القاضي إلى أن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوقع إساءة” مفرطة” على زوجته السابقة الأميرة هيا.

وجاء حكم يوم الخميس بمثابة نهاية لمعركة حضانة استمرت ثلاث سنوات في المحكمة العليا في لندن بين الشيخ محمد وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للملك الأردني عبد الله.

وحدّد السير أندرو ماكفارلين – أكبر قاضٍ في محكمة الأسرة في إنجلترا وويلز- المسؤولية الأبوية للشيخ محمد تجاه ابنته جليلة 14 عاما، وابنه زايد 10 أعوام، حيث ستتحمل الأميرة هيا من الآن المسؤولية بمفردها عن طفليها فيما يتعلق الرعاية الطبية والتعليم.

وقال السير أندرو، إن علاقة الشيخ محمد بالأطفال ستقتصر على المكالمات الهاتفية والرسائل بعد أن قرر الشيخ نفسه عدم متابعة الاتصال المباشر بهم، بينما صدر بيان نيابة عن حاكم دبي، قال :”إنه يحب طفليه وسيظل يكفلهما دوما” نافيا المزاعم الواردة في إجراءات النزاع.

وخلص القاضي إلى أن قرار تحمل الأم وحدها المسؤولية عن هذه الأمور المهمة تبرره الحاجة إلى تقليل احتمالية استمرار الضرر الذي يلحق بالطفلين.

كما قررت المحكمة أن الشيخ محمد، نائب الرئيس، ورئيس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يدفع رقمًا قياسيا يزيد عن 554 مليون جنيه إسترليني (730 مليون دولار) لتأمين طفليه ورعايتهما على المدى الطويل.

وكانت محكمة لندن قد قضت في وقت سابق بأن حاكم دبي “جعل هيا تخشى على حياتها”، وخطف اثنتين من بناتها من زيجة أخرى وأساء معاملتهما وأمر باختراق هواتف هيا ومحاميها، أحدهم نائبة بريطانية، باستخدام برنامج أمن الدولة “بيغاسوس” مثلما ورد في جريدة ” ديلي ميل” البريطانية.

ومن المتوقع أن يكون هذا الحكم هو القرار النهائي المهم في القضية بين الشيخ محمد وزوجته السادسة الأميرة هيا، 47 عاما، التي فرت من الإمارات العربية المتحدة في أفريل 2019.