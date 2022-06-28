قضية التلاعب بالقوائم الإنتخابية: تشديد عقوبة طليبة واسكندر ولد عباس

رفعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء من عقوبة البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة من 7 سنوات إلى 8 سنوات حبسا نافذا، في ملف التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعيات 2017. فيما أدانت اسكندر ولد عباس نحل الوزير السابق للتضامن بـ 7 سنوات حبسا نافذا.

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس في 17 ماي 2022، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق إسكندر ولد عباس، نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني والوزير السابق جمال ولد عباس، وعقوبة بـ5 سنوات حبسا نافذا في حق البرلماني السابق عن ذات الحزب بهاء الدين طليبة.

والتمس النائب في ذات القضية الذي يتابع فيها المتهمون بتهم ذات صلة بالرشوة واستغلال النفوذ والحصول على مزايا غير مستحقة وتبيض الأموال خلال ترتيب قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 2017، غرامة مالية بـ10 ملايين دينار في حق إسكندر ولد عباس ومليون دينار في حق طليبة.

كما تم التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بـ10 ملايين دينار في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، خلادي بوشناق، مع حجز كل المحجوزات التي لها علاقة بهذه الجريمة، حسب ما جاء في مرافعة النائب العام.

وخلال جلسة هذه المحاكمة التي تم استئنافها بعد قبول إجراءات الطعن بالنقض، نفى المتهمون التهم المنسوبة اليهم، كما تم الاستماع إلى تصريحات الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بصفته شاهدا في القضية.

وكان مجلس قضاء الجزائر قد أدان بهاء الدين طليبة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وتغريمه بـ8 ملايين دج، كما أصدر حكما مماثلا في حق اسكندر ولد عباس، فيما حكم غيابيا بـ20 سنة حبسا نافذا على شقيقه الوافي مع إصدار في حقه أمر دولي بالقبض، وتم الحكم بسنتين سجنا نافذا في حق خلادي بوشناق مع تغريمه بـ200 ألف دج، في حين تمت تبرئة محمد حبشي.