قضية الجزائريات ضحايا الزواج المختلط بالأردن.. أول رد فعل من الوزيرة

أعربت كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن تضامنها الكامل مع نساء من الجالية الجزائرية بالأردن، اللواتي يعانين من مشاكل الزواج المختلط.

وأكدت الوزيرة على “وقوف الجزائر الى جانب الجالية، وأبنائها أينما وجدوا عبر العالم، وأنها لن تتخلى عنهم مهما كانت الظروف”.

وبحسب ما أفاد بيان للوزارة، الثلاثاء، فقد التقت كريكو بنساء من الجالية الجزائرية بمقر السفارة بعمان، على هامش مشاركتها في الدورة الـ76 لاجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة بالأردن، واستمعت لانشغالاتهن والمشاكل التي يواجهنها هناك.

وأضاف البيان أن انشغالات الجزائريات بالدولة الشقيقة تمحورت حول “المشاكل العائلية العويصة التي يواجهنها جراء العلاقات الزوجية المختلطة”.

ونبهت الوزيرة على ضرورة اتباع الاجراءات القانونية والتواصل مع الجهات الرسمية في التنقل والسفر وإقامة العلاقات الزوجية، من أجل تفادي مشاكل قد يصعب التعامل معها في اطار القوانين الخاصة لدولة من الدول.