قضية الحكم نبيل بوخالفة قريبا على طاولة المكتب الفيديرالي

لجنة التحكيم اختارت أحسنهم في الجولة الأولى

أكدت مصادر متطابقة أن اللجنة المركزية للتحكيم التي يترأسها الدولي السابق جمال حيمودي بمساعدة المدير الوطني لتطوير التحكيم رشيد مجيبة تريد إعادة النظر في قائمة الحكام الدوليين الجزائريين والتي سترسل إلى الفيفا شهر أكتوبر القادم.

أكد مصدر مقرب من لجنة التحكيم أن الحكم نبيل بوخالفة الذي تم تجريده الموسم الماضي من الشارة الدولية بسبب عدم حصوله على تنقيط يسمح له بالبقاء دوليا،قد يستعيد هذه الشارة هذا الموسم،وهذا بعد أن تأكد الجميع أن الدولي الجزائري كان ضمن مخطط الكاف للمشاركة في الاستحقاقات التي تشرف عليها الكاف،لكن الهيئة الإفريقية تفاجأت في آخر لحظة بعدم تواجد أسمه لأسباب مجهولة-حسب الكاف-… نفس المصدر قال لـ”الشروق” إن مسؤول بالكاف اتصل بالأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم للاستفسار عن قضية الحكم بوخالفة لكنه لم يتلق جوابا مقنعا.

وقد كان بوخالفة وبشهادة الجميع الموسم الماضي في المستوى بدليل أنه أسندت له عديد اللقاءات الحاسمة مثله مثل عبيد شارف، الأخوين بوكواسة، بن براهم،ثوابتي وغيرهم.. ومن المنتظر أن تعرض قضية بوخالفة أمام المكتب الفيدرالي للبث فيها لأنه حسب شهادة الجميع يستحق أن يكون ضمن القائمة الدولية التي تضم غربال وطاقمه اتشعلي وقوراري، الذين سيشاركون في كأس العالم،بن براهم الذي شارك في كأس افريقيا الأخيرة بالكاميرون رفقة زميله عبيد شارف وبوكواسة لطفي الذي يشارك في كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وشقيقه الذي سيشارك في كأس العرب لأقل من 17 سنة المقامة بالجزائر، وابن عنابة أعراب.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة التحكيم قضية بوخالفة مع الإطار الموريسي ليم كي شونغ الذي استنجدت به الفاف لمساعدتها على تطوير التحكيم بالجزائر،و الذي من المنتظر أن يطلب مقعدا إضافيا استثنائيا في حال أذا سمحت به القوانين،حتى تعود الجزائر بقوة الى المحافل الدولية بتواجد عدد كبير من الحكام الذي تعتمد عليهم الكاف سواء في الميدان أو في تقنية الفار.

وعن الجولة الأولى للبطولة المحترفة قال حكم دولي سابق للشروق أن لجنة حيمودي أحسنت الاختيار باعتمادها على أربعة حكام دوليين، وهم عبيد شارف، غربال، قموح، وبوكواسة لطفي، واستثنت بن براهم المتواجد بالخارج، والياس بوكواسة المتواجد بكأس العرب لأقل من 17 سنة، والدولي اعراب الذي سيعتمد عليه في الجولة القادمة، وتم الاعتماد أيضا على المتألقين الموسم الماضي بوخالفة، وثوابتي الذي يستحقق هو الآخر التفاتة من لجنة التحكيم… والحكم الشاب علو الذي له مستقبل كبير في سلك التحكيم إذا وجد المساندة من طرف اللجنة الجديدة للتحكيم.