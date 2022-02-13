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قضية الزوجين الذين باعا أولادهما.. مديرية الشرطة تصدر توضيحا

جواهر الشروق
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قضية الزوجين الذين باعا أولادهما.. مديرية الشرطة تصدر توضيحا

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا توضيحيا بشأن قضية الزوجين الذين باعا أطفالهما الخمسة بإحدى الولايات الغربية، حسبما أفادت مواقع إخبارية، السبت.

وجاء في بيان الشرطة: “توضح المديرية العامة للأمن الوطني بأن الخبر الذي نشرته أمسية اليوم السبت 12 فيفري 2022، بعض المواقع الإلكترونية والمنسوب للسيد المفتش العام لمصالح الشرطة بخصوص إقدام والدين بيولوجيين بإحدى الولايات الغربية للبلاد على بيع أطفالهم الخمسة مقابل مبالغ مالية”.

وأضاف: “إنما يتعلق الأمر بقضية تمت معالجتها من قبل مصالح الأمن الوطني السنة الماضية (2021)، حيث تم البت فيها بتوقيف وتقديم الوالدين أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت في حقهما الأمر بالإيداع”.

وتابع: “هذه القضية تطرق إليها السيد المفتش العام لمصالح الشرطة، الخميس الماضي 10 فيفري 2022، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمدرسة العليا للشرطة – علي تونسي، الخاصة بعرض حصيلة نشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني، في سياق الحديث عن أهم القضايا الجزائية التي عالجتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021”.

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