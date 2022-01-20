قضية الشابة ضحية الابتزاز بصور مفبركة.. الوالدة تتهم فردا من العائلة!

كشفت والدة بسنت خالد، الشابة التي انتحرت وراحت ضحية الابتزاز بصور مفبركة، أن فردا من العائلة متورط في القضية وخاض في شرف ابنتها.

وقالت السيدة هناء والدة الضحية في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”: “نفسي اللي عملوا في بنتي كدا يتعدموا عشان يبقوا عبرة لغيرهم”.

وأكدت أن ابن عمها متهم في القضية، وخاض في شرف ابنتها، وأنها لن تتصالح في القضية ولن تترك حق بسنت مهما كلف الثمن، مشيرة أنه لم يحترم الدم وبعث لها يقول: “أنا أولى من الغريب”.

وأضافت، أن ابنتها كانت متفوقة دراسياً وكان كل تركيزها في المذاكرة وتحقيق ما تحلم به، مشيرة إلى أنها كانت ترد على من يدعو لها بالزواج “بعد الشر”..

وكانت تقول لخالتها: “الواحدة ممكن تستنى في الجواز لحد سن الـ30، لكن أنا عايزة أحقق أحلامي وأطلع دكتورة، وأسافر برة وأبقى حاجة كبيرة”.

بخصوص القضية قالت الوالدة إنها ترفض أي مساعٍ للصلح أو للتنازل حتى وإن فكر زوجها وتنازل عن القضية فلن تترك حق نجلتها مهما كلف الأمر.

وقالت: “بنتي مكنتش تستاهل اللي حصل لها ده كله، وكانت تستاهل مستقبل أفضل ومكنتش أتوقع إن يجي اليوم اللي أقول فيه الله يرحمك يا بسنت”.

ونفت الأم ما تردد من شائعات عن تعرض نجلتها لأي محاولات ابتزاز قبل ذلك، وهذه هى المرة الوحيدة التي تعرضت لها وأنهت على مستقبلها.

وقالت، إنها تعيش في قرية وأهل قرية كفر يعقوب يطلقون الشائعات دوماً، مؤكدة أنها متزوجة بالقرية منذ 33 عاما وهناك شوارع وأسر لم يسبق لها معرفتهم طوال فترة معيشتها بالقرية، وبالتالي كانت تحافظ على بناتها وترفض اختلاطهم بالآخرين.

من جانب آخر قال عم الضحية، إن النيابة العامة انتصرت لروح ابنة أخيه وأكد أن الأسرة لم تظلم أي شخص من المتهمين الـ5 الذين اعترفوا على أنفسهم في التحقيقات.

وأضاف أن المتهمين سيكونون عبرة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الفتيات ومحاولة النيل من شرفهن وسمعة عائلاتهن.

محاكمة 5 متهمين في قضية انتحار شابة بعد ابتزازها بصور مفبركة

أفادت تقارير إخبارية بإحالة 5 متهمين إلى المحاكمة في قضية الشابة بسنت التي انتحرت في أواخر شهر ديسمبر 2021، بعد ابتزازها بصور مفبركة.

وقالت صحف مصرية، الثلاثاء 18 جانفي، إن النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة خمسة متهمين لمحكمة الجنايات في قضية وفاة بسنت بكفر الزيات بالغربية، منهم الثلاثة الظاهرين في الصورة.

وقرر النائب العام إحالة المتهمين الموقوفين لمحكمة الجنايات لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، وذلك عبر استغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد.

ونسبت النيابة للمتهمين تهديد الفتاة بنشر صور خادشة لشرفها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم دون الثامنة عشرة من العمر.

فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.

وذكرت النيابة العامة أنها لمست من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كرب أصابها من جرمِ المتهمين حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها.

وأكدت النيابة المصرية تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا، مناشدة أولياء الأمور الرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشاركتهم همومهم وما يُخطئون في اقترافه بمغفرةٍ واحتواءٍ دون أن يتركوهم نهبًا لعُزلةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهم إلى عواقب وخيمة.

وكانت النيابة قد أعلنت في 25 ديسمبر الماضي، أنها تلقت بلاغا من والد الضحية بسنت خالد شلبي، يفيد بأنها تناولت قرصا بغاية الانتحار، متأثرة بنشر صور منافية للأخلاق لها في مواقع التواصل الاجتماعي وفي محل إقامتها بكفر الزيات. وفي اليوم التالي، تم الإبلاغ عن حصول الوفاة.

ولدى سؤال النيابة العامة عن ملابسات الواقعة، أجاب والد الضحية، أن “اثنين اخترقا هاتف ابنته وتحصلا منه على صور شخصية لها، وقاما بتركيبها على جسد فتاة عارية ونشرها بسبب رفضها ممارسة الجنس معهما”.

وكشفت النيابة أنه بعد ورود معلومات عن استخدام الشخصين الذين اتهمهما والد المتوفاة صورها الشخصية وابتزازها بها، تم إيقاف المتهمين.

وقدمت شقيقة بسنت للنيابة العامة هاتف الضحية ورسالة كتبتها قبيل إقدامها على الانتحار، كتبت فيها أن الصور لا تخصها.

وعن مصدر القرص المتسبب بالوفاة، أقرت خالة الفتاة أنها كانت تعلم بشراء بسنت لهذه المادة برفقة إحدى صديقاتها الأسبوع الماضي، دون تبيان نوعه.

وفجر سليمان شلبي، عم بسنت شلبي، مفاجأة. وقال في مقابلة سابقة مع “العربية.نت”، إن معلما يقوم بتدريس ابنة شقيقه شريك مع الشابين المتهمين في الجريمة، حيث سخر منها وتنمر عليها بعد نشر الصور المفبركة أمام زملائها، ما أدى لسوء حالتها النفسية ودفعها للانتحار.

وأضاف أن المعلم يعد فاعلاً أساسياً وأصلياً في الجريمة، ولم يقم بدوره التربوي في احتواء الفتاة وحمايتها ودعمها نفسيا، بل زاد من أزمتها وأصابها بالاكتئاب والإحباط ودفعها لإنهاء حياتها.

انتحار فتاة بسبب الابتزاز بصور مفبركة يثير السخط عبر شبكات التواصل

وكانت حادثة انتحار فتاة في الـ 17 عاما من عمرها، بسبب الابتزاز بصور مفبركة، قد أثارت السخط عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع بداية العام الجديد، وطالب نشطاء بتسليط أقسى العقوبات على المجرم.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فإن “بسنت خالد”، المقيمة بكفر الزيات بمحافظة الغربية، تعرضت للابتزاز الالكتروني من شاب رفضت مواعدته فلجأ لتركيب صور لها بوضع رأسها على أجساد فتيات عاريات بغرض تهديدها.

وقالت والدة بسنت في حديث لصحيفة “الغربية نيوز” إنها “تفاجأت بدخول والد بسنت في حالة عصبية شديدة بسبب وجود صور عارية لابنته متداولة مع عدد من الشباب بالقرية”.

وأوضحت الأم أنها “بعد التدقيق اكتشفت أن الصور مفبركة، وأن وجه الفتاه مركب على جسد آخر غير جسد ابنتها، و سارعت باحتضان بسنت، لكنها دخلت في حاله نفسية سيئة، بعد أن أخبرتها بقصة شاب يقوم بابتزازها”.

واختتمت والدة الفتاة حديثها بأنها “ستقوم بتحرير محضر رسمي وستوجه الاتهام لشخص بعينه بقيامه بفبركة الصور وابتزاز ابنتها”.

وقالت صحيفة المصري اليوم إن الشاب نشر الصور المركبة للفتاة على فيسبوك لابتزازها، ومع كثرة الحديث بين أهالي منطقتها عن سمعتها، تعرضت لحالة نفسية سيئة وأقدمت على الانتحار بتناول “حبة الغلة” القاتلة، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى جامعة طنطا، وبعد محاولات لإنقاذها توفيت في اليوم التالي من دخول المستشفى.

وتركت الفتاة رسالة مؤثرة لوالدتها تداولها نشطاء على نطاق واسع جاء فيها: “ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسما بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده، أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد”.

ومع الضجة التي سبّبتها الحادثة انتشر هاشتاغ “حق بسنت خالد لازم يرجع”، حيث عبر العديد عن غضبهم لترك الفتاة في حالة نفسية سيئة، وألقوا باللائمة على أهلها الذين لم يتحملوا مسؤوليتهم تجاهها ولم يعملوا على احتواء ضعفها بالدفاع عليها لإثبات براءتها واسترجاع حقها.

وتعليقا على الواقعة، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: “اتهام الناس بالباطل، والاحتيال في نسبة الزور إليهم بالافتراء والبهتان، جريمة لا إنسانية خبيثة، قرنها الله -في النهي عنها- بعبادة الأصنام”.

وتابع: “لآثار هذه الجريمة النكراء على الأفراد والمجتمعات، في الواقع الحقيقي والافتراضي، ولتحقيق غايات الإسلام العليا في حفظ النظام العام، ومنظومة القيم والأخلاق، توعد الله تعالى فاعل هذه الجريمة بالعذاب في الدنيا والآخرة، وحرمه من رحمته. فلا ينبغى أن يكون الإنسان متجاوزا لحدود الله خائضا فى أعراض الناس”.