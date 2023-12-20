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قضية الطالبة المصرية نيرة أشرف.. أسرتها طلبت تعويضاً بـ 10ملايين جنيه 

جواهر الشروق
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قضية الطالبة المصرية نيرة أشرف.. أسرتها طلبت تعويضاً بـ 10ملايين جنيه 

كشف محامي أسرة الطالبة المصرية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها أمام الحرم الجامعي أنه أقام دعوى قضائية للمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه من أسرة الجاني محمد عادل.

وقال محامي أسرة نيرة في تصريحات خاصة لموقع العربية نت إن هذه الدعوى سوف تنظرها المحكمة في الجلسة المقبلة المزمع عقدها يوم11 جانفي 2024.

وحدّدت محكمة شرق طنطا الابتدائية، الثلاثاء، جلسة 11 جانفي 2024، لنظر الدعوى المُقامة من أسرة نيرة أشرف طالبة كلية الآداب فى جامعة المنصورة التي أنهى حياتها زميلها محمد عادل أمام بوابة الجامعة ضد أسرة القاتل الذي أُعدم منتصف جوان الماضي.

وجاء في التقرير الذي عرضته العربية أن محامي الراحلة نيرة أشرف، خالد عبد الرحمن، قال: “طلبنا تعويض 10 ملايين جنيه، تعويضا نهائيا، وإحنا كنا ادعينا بـ100 ألف، تعويض مؤقت أمام محكمة الجنايات، فمن حقنا قانونًا، أن نطالب بأي مبلغ أيا كان”.

وتابع: “بعد تنفيذ حكم الإعدام، اضطرينا إننا نختصم الورثة المقيمين في المحلة، وتم تحويلها لـ محكمة شرق طنطا، وأنه تم تحديد جلسة لنظر القضية مرة أخرى، يوم 11 جانفي 2024”.

يذكر أنه في جوان 2022 استيقظ المصريون على فاجعة دامية حيث تداولوا فيديو لطالب يقوم بذبح زميلته الطالبة أمام بوابة جامعة المنصورة في مشهد أرعبهم.

وتبين أن الطالبة رفضت مبادلة زميلها الحب والارتباط فانهال عليها ذبحا منهيا حياتها أمام الجميع.

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