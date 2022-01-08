قضية الطبيب المصري لا تزال تلاحقني.. وحرمتني من حضور حفل “الكان”

لخضر بلومي يكشف لـ"الشروق"

اعتذر أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي قبول دعوة الكاف لحضور حفل افتتاح كأس إفريقيا، مرجعا السبب إلى حادثة 1989 والطبيب المصري أحمد عبد المنعم الذي أتهمه بفقء عينه، وبعد مرور 32 سنة عن هذه الحادثة أكد خريج مدرسة غالي معسكر أنه بريء منها براءة الذئب من دم سيدنا يوسف عليه السلام، وقال في حوار لـ”الشروق” إنه رفض حضور الحفل لأنه لا يثق في السلطات المصرية، مشيرا إلى أن “محاربي الصحراء” جاهزون للدفاع عن لقبهم في موعد الكاميورن، وعن خيارات بلماضي قال صاحب الكرة الذهبية الإفريقية بأنه يجب أن تحترم ولا تناقش.

ماهي قراءتك للتعداد الذي اختاره بلماضي للمشاركة في “الكان” المقبل بالكاميرون؟

خيارات بلماضي يجب أن تحترم ولا تناقش..قائمته ضمّت أسماء تألقت مؤخراً ببطولة كأس العرب 2021 في قطر، على غرار الظهير الأيسر إلياس شتي، ولاعب الوسط سفيان بن دبكة، إضافة إلى عودة ياسين براهيمي، وضمت 28 لاعبا نصفهم من خريجي البطولة الجزائرية،

منتخبنا جاهز للدفاع عن لقبه وخيارات بلماضي يجب أن تحترم لأنه مدرب عالمي

والنصف الثاني تكونوا في المدارس الأوروبية، و15 لاعبا توجوا بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة بمصر 2019، و14 لاعبا توّجوا بالكأس العربية فيفا قطر 2021، وأتوقع أن هذه القائمة ستكرر الانجاز الذي تحقق في دورة مصر 2019.

هل من كملة توجهها للذين ينتقدون خيارات بلماضي عشية انطلاق الكان؟

أوجه كلمة خاصة لمختلف وسائل الإعلام فمنها من يوجه انتقادات في غير محلها، والدليل على ذلك ما حدت لبلماضي قبل بداية الكان بمصر 2019، أين كان الجميع يسخر منه، والحمد لله كان رده في الميدان وهو المدرب الوحيد في العالم الذي ادخل الفرحة في قلوب عشاق منتخب بلاده لمدة أطول بعد سلسلة 34 مباراة دون هزيمة.

في رأيك منتخبنا جاهز للكان أم لا؟

بكل تأكيد هو جاهز للدفاع عن لقبه.

أليو سيسي مدرب السنغال قال إن بطل إفريقيا لن يخرج من منتخبات السنغال، الكاميرون، الجزائر، وتونس ماذا تقول له؟

أليو سيسي هو مدرب كبير والكل يرشح الجزائر لبلوغ المربع الذهبي، كما أن هذه المنتخبات الذي رشحها تضم في صفوفها لاعبين كبار يصنعون أفراح النوادي الأوروبية، على غرار ساديو ماني ورياض محرز، وأنا أضم صوتي له بأن البطل لن يخرج من هذه المنتخبات الأربعة.

ولكن من ترشح لتنشيط النهائي؟

حامل لقب الدورة الماضية بمصر 2019 الجزائر ضد البلد المنظم الكاميرون.

هناك من يقول إن هناك عوامل ترشح المنتخب الجزائري للتتويج بكأس أمم إفريقيا أليس كذلك؟

بلماضي مدرب طموح وهو كالعادة يدخل هذه الدورة بشعار التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي وهو محق في ذلك، حيث أن كتيبته تتميز بمهارات فردية وجماعية وتُكون مجموعة رائعة قادرة على صنع الفارق، إضافة إلى ذلك أنهم يمتلكون مهارات فردية استثنائية على غرار محرز وبراهيمي وبلايلي ووناس وبن رحمة وغيرهم، دون أن ننسى عقلية الفوز والثقة الكبيرة، منتخبنا يمتلك سلسلة 34 مباراة بدون هزيمة وهو الأمر الذي سيمكنه من تسيير البطولة بطريقة جيدة، بالإضافة إلى كثرة الخيارات للناخب الوطني جمال بلماضي، فهو يملك العديد من الحلول والخيارات التكتيكية، ما سيعود بالفائدة على منتخبنا.

بلماضي فاز بجائزة أفضل مدرب في العالم في الاستفتاء الذي نظّمه موقع “غول” العالمي، وجاء ذلك عشية انطلاق الكان متفوقا على مدربين أمثال غوارديولا وتوخيل ومانشيني وسكالوني، هل سيعطيه ذلك دفعا قويا ويرفع من معنوياته للتتويج بالكان؟

بكل تأكيد بلماضي بات اسمه مرتبطا بأفراح الجزائريين حتى أنهم أطلقوا عليه اسم وزير السعادة، هو فاز بالمرتبة الأولى بنسبة 83% من مجموع الأصوات، متفوقا على المدربين الذين ذكرتهم وهذا فخر كبير للجزائر ومنتخبنا يسير معه بخطى ثابتة نحو تتويج جديد، وأتمنى أن يصفق له الجميع في نهاية “الكان” المقبل بالكاميرون كما صفقوا له بالأمس في دورة مصر 2019 وهو يستحق ذلك.

بقاء يوسف بلايلي من دون فريق يقلق بلماضي ويهدّد مستقبله مع “الخضر” المقبلين على تصفيات المونديال أليس كذلك؟

بلماضي غاضب جدا منه بعد فسخ عقده مع فريقه قطر القطري الذي قد يدخله في بطالة بعد “الكان”، خاصة وأنه أعاد الكرة بعد فسخ عقده مع ناديه الأهلي السعودي ونحن على أبواب “الكان” تم تصفيات مونديال قطر 2022، وإن شاء الله ينظم بعد “الكان” إلى ناد أوروبي كبير لكي يتطوّر أكثر فأكثر.

هل عرض عليك الاتحاد الإفريقي حضور حفل الافتتاح ورفع الكأس ووضعها في وسط الملعب خلال حفل الافتتاح، كما جرت عليه العادة بالنسبة للبطل السابق في كل دورة؟

أجل لقد اتصل بي مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وعرضوا علي حضور بروتوكول حفل الافتتاح لكأس إفريقيا لحمل الكأس ووضعها وسط الملعب، لكنني اعتذرت لهم لأنني ليست لي أي ثقة في السلطات المصرية بحكم أنهم عرضوا عليّ السفر إلى مصر ومنها إلى الكاميرون، ولو كانت الرحلة مباشرة إلى الكاميرون لسافرت مشيا على الأقدام، لكن حادثة 1989 حينما اتهموني بفقء عين الطبيب أحمد عبد المنعم في الفندق تلاحقني، رغم أني بريء من هذه التهمة الباطلة براءة الذئب من دم سيدنا يوسف عليه السلام.

وكيف ترى حظوظنا للتأهل إلى المونديال العربي؟

وافرة جدا وأتوقع أن يقدم منتخبنا أداء مشرفا في قطر لأن مستواه تطور ويعدو من أحسن المنتخبات العالمية إلى جانب البرازيل والأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا.

وفي حالة تأهلنا كيف تتوقع مشاركة أشبال بلماضي في مونديال قطر 2022؟

سيبلغون المربع الذهبي لا محالة، الجزائر هم المنتخب الوحيد القادر على تشريف العرب والأفارقة في المونديال العربي بقطر 2022.

وكيف تتوقع بدايتهم في رحلة الدفاع عن لقبهم هذا الثلاثاء؟

طبعا المنتخبات المتواضعة ستشكل صعوبة للمنتخبات الكبيرة وعليه أحذر بلماضي من سيراليون وغينيا الاستوائية، لأن ليس لديهما ما يخسرانها في هذه الدورة، في حين أن مواجهتنا لمنتخب كوت ديفوار عادية جدا وسنكرر لهم موقعة دورة مصر 2019.