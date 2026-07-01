قضية الطفل الجزائري الذي اعتدى عليه أنصار مغاربة.. هذه آخر المستجدات

كشفت تقارير إخبارية آخر المستجدات في قضية الطفل وسيم البالغ من العمر 14 سنة،و الذي تم الإعتداء عليه من طرف مناصرين مغاربة في المباراة التي جمعت المنتخب المغربي و نظيره الهولندي في منافسات كأس العالم 2026.

وحسب البيانات المتداولة على نطاق واسع، فإن القاصر من مواليد مدينة بوسطن الأمريكية ويحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب أصوله الجزائرية، وكان قد تنقل رفقة مجموعة من أصدقائه المغاربة إلى منطقة المشجعين لمتابعة المباراة التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الهولندي برسم ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وتشير المعطيات المنشورة إلى أن الطفل وسيم كان يرتدي القميص الوطني الجزائري، وفي نفس الوقت كان يناصر ويشجع الفريق المغربي بحماس دفعاً لروابط الأخوة والعروبة، إلا أن الأوضاع انقلبت فجأة عقب تسجيل منتخب هولندا لهدف في شباك المغرب، حيث وجد الطفل نفسه ضحية لاعتداء وحشي ومفاجئ شارك فيه قرابة 35 شخصاً من المشجعين المتواجدين في عين المكان.

واللافت في تفاصيل الواقعة أن وسيم وجد نفسه وحيداً تماماً في مواجهة هذا العنف بعد أن تخلى عنه أصدقاؤه الذين رافقهم إلى ساحة العرض و فروا من المكان تاركين إياه يعاني وحيداً.

وأعلنت مصادر مطلعة عن تحرك رسمي رفيع المستوى من طرف القنصلية الجزائرية في نيويورك التي قامت برفع دعوى قضائية عاجلة لحماية حقوق الضحية، بالتزامن مع تحريك دعوى جنائية أخرى من طرف السلطات الأمنية الأمريكية لملاحقة الجناة.

وفي لفتة تضامنية انتقل أعضاء من القنصلية الجزائرية بنيويورك مباشرة إلى مستشفى بوسطن للتواجد رفقة الطفل وسيم ووالده ومتابعة وضعه الصحي والرعاية الطبية المقدمة له عن كثب.

وعلى الصعيد الأمني، تمكنت كاميرات المراقبة المنتشرة في ساحة المشجعين من تحديد هوية الـ 35 فرداً المتورطين في هاته الجريمة بشكل كامل، حيث تقرر عرضهم على القضاء الأمريكي خلال الساعات القليلة القادمة لمواجهة لائحة اتهامات ثقيلة.

ويشار في هذا الصدد إلى أن القانون الصارم في الولايات المتحدة الأمريكية يعاقب بشدة كل من يثبت اعتدائه جسدياً على القصر والطفولة بعقوبات سالبة للحرية تتراوح ما بين 20 إلى 25 سنة سجناً نافذاً.

وتناقلت صفحات ومجموعات كثيرة أنباء تفيد بأن الشرطة الأمريكية تدخلت بشكل فوري وأوقفت 7 أشخاص ثبت تورطهم المباشر في هاته الواقعة، إلا أن هاته التفاصيل لا تزال تفتقر إلى مصادر مؤكدة أو بيانات رسمية صادرة عن مصالح الأمن أو الهيئات الصحية.

وبينما دان عدد كبير من المتفاعلين ما قيل إنه اعتداء نفذه مناصرون مغاربة، شكك آخرون في صحة الفيديو، معتبرين أنه قد يكون مفبركا أو خارج سياقه لإثارة الفتنة بين الشعبين، وذلك في انتظار صدور توضيح رسمي يكشف حقيقة المقطع المتداول وملابسات الواقعة.