قضية الفساد داخل المولودية: الإعلان عن الأحكام بحق عمر غريب وشركائه

وقعت محكمة الجنح بشراقة عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار ضد عمر غريب المدير العام السابق للشركة الرياضية ذات اسهم العميد مولودية الجزائر.

كما وقعت نفس العقوبة ضد “ح.م” محافظ حسابات بشركة مولودية الجزائر و”ح.ي” اطار سامي بشركة سوناطراك ورئيس سابق لمجلس إدارة شركة مولودية الجزائر و “ع. ي” رئيس دائرة المالية بشركة مولودية الجزائر و “ف.ش” رئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة مولودية الجزائر، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد “ل.ح”.

ويوم 12 أكتوبر، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة في العاصمة،الأربعاء، توقيع عقوبة قوبة بـ 7 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة، في حق المدعو “عمر غريب” المدير العام السابق للشركة الرياضية ذات أسهم مولودية الجزائر.

كما تم التماس نفس العقوبة في حق ستة أشخاص آخريين وتعلق الأمر بكل من محافظ حسابات بشركة فريق مولودية الجزائر، وإطار سامي بشركة سوناطراك ورئيس سابق لمجلس إدارة شركة مولودية الجزائر، ورئيس دائرة المالية بشركة مولودية الجزائر وكذا رئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة مولودية الجزائر، ورئيس الإتحادية الجزائرية لكرة اليد سابقا.

المتهمون مثلوا أمام قاضي محكمة الجنح بالشراقة عن جنحة تبديد أموال عمومية للمتهم واستعمال أختام صحيحة عن طريق الغش، وتحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة تحرير شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة ماديا والمشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية واختلاس أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة وذلك طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات، وكذا المادتين 20 و 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بناءا شكوى تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة.