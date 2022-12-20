قضية الفصل في هوية مستضيف كان 2025.. وزير الرياضة يعلّق

علق وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، على قضية الفصل في مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025، حيث أكد أنه لم يتم الفصل في ملفات الترشح، مبديا تفاؤله بملف الجزائر.

وقال الوزير سبقاق في هذا السياق: ” لم يفصل بعد في ملفات الترشح، ووجود الكولسة أمر واقع، ونحن بدورنا لدينا مهمة تقديم ما نستطيع تقديمه من أجل بلدنا”.

وأضاف الوزير سبقاق: “مهمتنا لم تنته بوضع الملف، لكن بدأت عند وضعه، وأنا متفائل جدا بملف ترشحنا، ونسعى لتحقيق النتيجة التي ينتظرها الشعب الجزائري”.

وفي سياق الحديث عن الكولسة، علق الوزير على ما نشره الإعلامي حفيظ دراجي حول الفصل في اسم البلد الذي يحتضن “كان” 2025، حيث قال: “ما قاله حفيظ دراجي أمر جيد، يجعلنا أكثر تأهبا لمواجهة كل المخططات، إذا كانت بلدان تفوز علينا بقوة ملفاتها وجاهزيتها مرحبا بذلك “.

وتابع وزير الشباب والرياضة: “لا يخفى عليكم أنه في الهيئات الرياضية الكبيرة، مثل الإتحاد الإفريقي هناك جماعات ضاغطة، لكن في الأخير المكتب التنفيذي للكاف هو من يقرر البلد الذي يحتضن كأس إفريقيا 2025”.