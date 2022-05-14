قضية المباراة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون.. بيان جديد من “الفاف”

كشف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السبت في بيان، أنّها استعانت بوكالة مستقلة لإثبات وقوع “تحكيم مشبوه” للمباراة المؤهلة لمونديال قطر 2022 بين الجزائر والكاميرون.

وأوضحت الفاف في بيانها أنّها أبلغت الاتحاد الدولي بنتيجة الخبرة التي أجرتها الوكالة المستقلة بشأن المباراة بتاريخ 4 أفريل الماضي.

وجاء في نصّ الخبرة التي أجرتها الوكالة المستقلة، حسب ما ذكره بيان الفاف:

“بعد التقييمات الفنية والعلمية، تبيّن أن تحكيم مباراة 29 مارس بين الجزائر والكاميرون، كان مشبوها”.

وذكرت الخبرة أنّ قرارات الحكم كانت منحازة بنسبة 100 بالمئة إلى المنتخب الكاميروني. مشيرة إلى إلغاء ركلة جزاء وهدف مؤكد للمنتخب الجزائري، مع احتساب هدف غير صحيح للكاميرونيين.

الفاف: ردّ لجنة التحكيم في الفيفا “لا يستجيب” للشكوى التي قدّمتها الجزائر

وتابع بيان الفاف، بأنّ ردّ لجنة التحكيم في الفيفا بتاريخ 6 ماي، على ملف الشكوى الذي تقدّمته به الجزائر،”لا يستجيب بأي شكل من الأشكال للطلبات المقدّمة في الملف”.

“ولم يتضمّن ردّ لجنة التحكيم في الفيفا، أي إشارة إلى حكم المباراة. في حين أن شكوى الفاف أشارت بدقّة إلى المواقف التي تعتبر مثيرة للجدل، بغية الحصول على إجابات واضحة ودقيقة بشأنها”. يضيف البيان.

كما أكّدت الفاف في بيانها أنها “لا تزال تنتظر ردّا واضحا وموضوعيا حول ملف الشكوى الذي تقدّمت به” بشأن “التحكيم المشبوه” للمباراة.