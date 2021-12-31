قضية المرزوقي.. الرئيس التونسي يصدر أول تعليق   

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لم يتابع الحكم الصادر ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي، ولم يرفع قضية ضده لأنها “لا تعني لي أي شيء”.

وقال سعيد في مقطع مصور عقب اجتماع وزاري بقصر قرطاج نشرته الرئاسة التونسية، الخميس، إن “الحكم الصادر ضد رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي “لم أتابعه ولم أرفع قضية ضده ولن أتابعها لأنها لا تعني لي أي شيء”.

المرزوقي يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على قرارات سعيد

ويوم 24 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرارات قيس سعيّد.

وقال المرزوقي في مقطع مصور، بثه حساب مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” عبر فيسبوك: “اليوم تم الإعلان عن الدخول في إضراب جوع مع جملة من المواطنين، احتجاجا على الطريقة التي فرق بها المتظاهرون والعنف ومنع التظاهر “.

وفي ذات البيان أعلن عدد من أعضاء مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” الدخول “في إضراب احتجاجي عن الطعام، وصفوه بأنه “شكل متقدم من أشكال النضال الديمقراطي في مواجهة حكم فردي”.

وقالت المبادرة إن الإضراب يسعى لتحقيق جملة أهداف، منها “إطلاق سراح جميع النواب والمساجين السياسيين وإيقاف كل المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولات توريطه في المسار الانقلابي”.

ومنها أيضا: “التوقف عن محاصرة حرية الإعلام وتعطيل حقّ النفاذ إلى المعلومة وتضليل الرأي العام”.

حكم بسجن المرزوقي 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة

ويوم 22 ديسمبر 2021، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه مدة 4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

وكشف مكتب الاتصال بابتدائية تونس في بيان، بأن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم، وقد صدر الحكم فيها بتاريخ اليوم 22 ديسمبر 2021، وهو يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل .

جدير بالتذكير أن محكمة الاستئناف بتونس فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي تحقيقاً في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.

واعتبر المرزوقي، أن الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، صادر عن قاض بائس وبأوامر من رئيس غير شرعي.

وتعليقا على الحكم الذي صدر بحقه قال المرزوقي: “حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة، وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيد”.

وأضاف: “رحل بورقيبة وبن علي وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها”.