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اقتصاد

 قضية النزاع مع “فيلار مير” الإسباني.. مجمع أسميدال يصدر بيانا

الشروق أونلاين
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 قضية النزاع مع “فيلار مير” الإسباني.. مجمع أسميدال يصدر بيانا

أصدر مجمع أسميدال بيانا حول نزاعه مع مجمع “فيلار مير” الإسباني بخصوص شركة “مخصبات الجزائر فرتيال” والذي تعود حيثياته الى سنوات 2018 و2019.

وجاء في بيان المجمع أنه “في إطار النزاع بين مجمع أسمدال ومجمع “فيلار مير Grupo Villar Mir” الإسباني بخصوص شركة مخصبات الجزائر فرتيال “Fertial” والذي تعود حيثياته الى سنوات 2018 و2019، حيث أطلقت إجراءات التحكيم الدولي ضد مجمع أسمدال (وليس ضد مجموعة سوناطراك).

وأضاف البيان أنه في نهاية اجراءات التحكيم، يرحب مجمع أسمدال بداية برفض محكمة التحكيم الدولي لعدد من الطلبات المقدمة من طرف مجمع فيلار مير GVM ضده، كما يأسف لكون هذا الرفض جزئي.

وتابع البيان “يعكف مجمع أسمدال حاليا على دراسة وتحليل عناصر وأساسيات هذا الحكم، كما يحتفظ بإمكانية اللجوء الى اجراءات النقض لحماية حقوقه في اطار التحكيم الدولي.”

وأكد البيان أنه “نظرا لكون ملف النزاع يخضع لواجب السرية الذي تخضع له جميع الأطراف، يعتذر مجمع أسمدال عن عدم امكانية اعطاء تفاصيل أخرى حول الموضوع.”

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