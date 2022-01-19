قضية النصب على طلبة جامعيين.. نوميديا لزول تسلّم نفسها

سلّمت المؤثرة نوميديا لزول، نفسها للأمن الوطني، بعدما أفاد في بيانه أنها في حالة فرار بسبب عدم امتثالها للاستجواب في قضية النصب على طلبة جامعيين.

ومثلت لزول صبيحة الأربعاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء للاستماع لأقوالها في القضية التي أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة فإن المؤثرة كان من المفروض أن تكون في الحجز تحت النظر لكنها لم تستجب لاستدعاء الأمن الوطني.

بالتفاصيل.. اعترافات خطيرة للمتهمين في قضية النصب على الطلبة

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء 18 جانفي، اعترافات عدد من الضحايا والمتهمين في قضية النصب والاحتيال التي تعرض لها عشرات الطلبة من مختلف ولايات الوطن.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال فيديوهات تحمل شهادات واعترافات عدد من الضحايا والمؤثرين والمتهمين في القضية أن المدعوة نوميديا لزول تتواجد في حالة فرار.

بالمقابل قدم كل من المدعو ريفكا وستانلي شهادتهما في قضية النصب و الاحتيال التي راح ضحيتها عشرات الطلبة من قبل شركة FUTURE GATE.

اعترافات مدير شركة FUTURE GATE التي احتالت على الطلبة

اعترافات المتهمة الرئيسية “لينا” في قضية النصب على الطلبة

“ريفكا”..هكذا تسلمت 120 مليون وتنقلت إلى تركيا