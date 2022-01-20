قضية النصب على طلبة جامعيين..وكيل الجمهورية يكشف عن تفاصيل خطيرة 

كشف وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة الدار البيضاء فكير رضا، عن حيثيات قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها أكثر من 75 طالب وطالبة، الراغبين في إتمام الدراسة بالخارج.

وقال وكيل الجمهورية الرئيسي في ندوة صحفية مساء الخميس “هذه القضية استقطبت الرأي العام وشغلت المجتمع الجزائري ،ومن أجل ذلك ارتأينا نحن وكيل الجمهورية وبمعية رئيس الفرقة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة أن نعقد هذه الندوة الصحفية من أجل معالجة موضوع ذي أهمية قضائية واجتماعية في نفس الوقت “

التحقيق دام أكثر من 13 ساعة

وتابع ممثل الحق العام ” القضية التي تم التحقيق فيها بمحكمة الدار البيضاء ولمدة تجاوزت 13 ساعة تتعلق بموضوع النصب الموجه للجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

إصدار أوامر بالقبض الدولية في القضية

ووصف وكيل الجمهورية القضية بالضخمة و” الكبيرة” والتي أخذت طابع جنائي وجنحي وتتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، والاتجار بالأشخاص وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وعابرة للحدود.

وقال ممثل الحق العام إن القضية أحيلت على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي ، وتمت متابعة المتهمين بأفعال ذات طابع جنائي وجنحي، مشيرا إلى أنه التمس من قاضي التحقيق إصدار أوامر بالقبض دولية وإنابات قضائية، بالإضافة إلى سماع ضحايا هذه الجماعة الإجرامية .

وقال وكيل الجمهورية بأن تحريات الضبطية القضائية كشفت وقائع خطيرة، إذا أن الشركة كانت تتلقى أموال بالعملة الوطنية والصعبة من قبل الضحايا وبطريقة غير شرعية، كما أنها تتعامل مع مكاتب دول أجنبية وتنسق مع أشخاص من جنسيات أجنبية بدعوى أن هؤلاء يتكفلون بدفع التكاليف، بعدها تقوم الشركة بتسليم الضحايا المبالغ المالية المدفوعة بالعملة الصعبة ليسلموها بدورهم للأجانب في البلد الأجنبي المقصود، وكل هذا_ يقول _ مخالف للتشريع المعمول به.

ولفت إلى أن هذه الوقائع كانت بمشاركة مؤثرين معروفين بوسائل التواصل الاجتماعي” انستغرام، فيسبوك” ، إذ ساهموا هم بشكل كبير للترويج للشركة داخل الوطن وخارجه لجلب الزبائن مقابل تلقي أموال .

طلبة توجهوا للدراسة وتم استغلالهم في أمور مشبوهة

وتوصلت التحقيقات الأولية المعمقة بان هناك ضحايا توجهوا لتلك الدول الأجنبية للدراسة، من أجل الدراسة إلا أنه تم استغلالهم في أمور مشبوهة، بعدما تقطعت بهم السبل في تلك البلدان ونفذت الأموال التي بحوزتهم من أجل العودة لأرض الوطن، وقد قارب عدد الضحايا 75 من الذين كانوا يرغبون في السفر لإتمام الدراسة بالخارج، وتتكون الجماعة المنظمة من 12 شخصا وأربع مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم استعمال كل الوسائل التدليسية وصفحات كاذبة ومناورات احتيالية تحت غطاء الشركة التجارية ” EURL inside.com” وبتسميات وهمية مختلفة ” future Gate’ الكائن مقرها ببرج المحمدية، وفرعها الكائن بوهران “vyklyke” وشركة اخرى كائن مقرها بحيدرة،حيث قامت بدعوة ترويجية عبر منصات التواصل الاجتماعي لإيهام الضحايا بالدراسة المجانية في الخارج ، والتكفل بالتكاليف والإجراءات من تأشيرة وسفر وتكاليف الهجرة في روسيا و أوكرانيا وتركيا.

عدد المتابعين في الملف 14 متهما

وأفاد وكيل الجمهورية الرئيسي بأنه بعد السماع للمتهمين والضحايا عند الحضور الأول والذي دام إلى غاية الخامسة صباحا، أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع 11 متهما الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، وفي السياق وجه دعوة لكل من له معلومات بخصوص نشاط هذه الجماعة المنظمة للتقدم لنيابة الجمهورية أوقاضي التحقيق للإدلاء بمعلوماتهم ، كما دعا الضحايا الذين لم يسعفهم الحظ للتقدم بشكوى للتقرب من المحكمة من أجل سماعهم.

قضية النصب على طلبة جامعيين.. نوميديا لزول تسلّم نفسها

سلّمت المؤثرة نوميديا لزول، نفسها للأمن الوطني، بعدما أفاد في بيانه أنها في حالة فرار بسبب عدم امتثالها للاستجواب في قضية النصب على طلبة جامعيين.

ومثلت لزول صبيحة الأربعاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء للاستماع لأقوالها في القضية التي أثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أفادت مصادر مطلعة فإن المؤثرة كان من المفروض أن تكون في الحجز تحت النظر لكنها لم تستجب لاستدعاء الأمن الوطني.

بالتفاصيل.. اعترافات خطيرة للمتهمين في قضية النصب على الطلبة

نشرت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء 18 جانفي، اعترافات عدد من الضحايا والمتهمين في قضية النصب والاحتيال التي تعرض لها عشرات الطلبة من مختلف ولايات الوطن.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال فيديوهات تحمل شهادات واعترافات عدد من الضحايا والمؤثرين والمتهمين في القضية أن المدعوة نوميديا لزول تتواجد في حالة فرار.

بالمقابل قدم كل من المدعو ريفكا وستانلي شهادتهما في قضية النصب و الاحتيال التي راح ضحيتها عشرات الطلبة من قبل شركة FUTURE GATE.

اعترافات مدير شركة FUTURE GATE التي احتالت على الطلبة

اعترافات المتهمة الرئيسية “لينا” في قضية النصب على الطلبة

“ريفكا”..هكذا تسلمت 120 مليون وتنقلت إلى تركيا