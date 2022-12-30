قضية “النقل البحري”.. استئناف المحاكمة في 2 جانفي

بعد مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم

انطلقت بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، محاكمة الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بعد الأخذ والرد بين هيئتي المحكمة والدفاع، هذه الأخيرة التي أصرت على تأجيل القضية بسبب عدم جاهزيتها باعتبار أن الملف تم إحالته وبرمجته في ظرف قياسي.

وبعد دخول المتهمين إلى قاعة الجلسات، وبعد النطق بالأحكام في ملف الفساد المتابع فيه وزير المالية السابق محمد لوكال، أعلن قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي افتتاح جلسة محاكمة الفاسد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إذ نادى على المتهمين تباعا وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق للشركة “اسعد كمال”، حيث تلا عليهم التهم الموجهة إليهم وهي 5 تهم والمتمثلة في التبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

وفي هذه الأثناء يتقدم محامي الدفاع عن أحد المتهمين ويطلب التأجيل مجددا من القاضي بسبب إصابة موكلته بوعكة الصحية، وبعد الأخذ والرد رفع القاضي الجلسة، ليقرر بعدها مباشرة مواصلة المحاكمة الاثنين، 2 جانفي.

وقد تبين من خلال التحقيقات التي فجرت في شهر جوان المنصرم، أنه في نفس اليوم الذي انطلقت فيها باخرة برج باجي مختار من مارسيليا إلى الجزائر، وعلى متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط، فقد انطلقت أيضا باخرة طاسيلي 2 من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة مع العلم أنها انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا، مع أن قدرة استيعابها محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة، ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة، وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا”.

كما تبين حسب النتائج المتحصل عليها، وجود معلومات مفادها أن هاتين العمليتين مدبرتان بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة، خاصة أن اللجوء لتسخير باخرة فارغة لا يكون إلا في حالة وجود حجوزات كبيرة في الخارج وتبين ما يفيد استعمال عمدا حجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي لمنع المسافرين من الحجز”.

ويوم 10 جوان أمر قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت، بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع وإخضاع المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ”، ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” لالتزامات الرقابة القضائية.