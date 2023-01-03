قضية “النقل البحري”.. التماس 10 سنوات حبسا بحق مدير الشركة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مساء الإثنين، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وطالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام للشركة “إ.ك”، و8 سنوات في حق المدير التجاري للشركة “ب.ك”، مقابل 5 سنوات في حق كل من “إ.ك” رئيس دائرة التشحين و”ش.إقبال” نائب مدير عام للشركة، و” ع.ف”، مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري لكل متهم، ومصادرة جميع المحجوزات التي كانت تم تجميدها من طرق قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.

كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين الفارين من العدالة ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادرة عن قاضي التحقيق.

وقد تواصلت الاثنين على مستوى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، جلسة محاكمة الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لليوم الثاني على التوالي، بعد انطلاقها الخميس 29 ديسمبر.

ووجه القاضي للمتهمين 5 جنح والمتمثلة في التبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.

وحاصر قاضي محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، المتهمين في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بحقيقة التلاعبات والتجاوزات الخطيرة والممارسات غير الشرعية، التي كانت تتم في عمليات الحجز وبيع التذاكر على مستوى نظام الحجز المعروف بـ”NET BOOKNET”.

وقد تبين من خلال التحقيقات التي فجرت في شهر جوان المنصرم، أنه في نفس اليوم الذي انطلقت فيها باخرة برج باجي مختار من مارسيليا إلى الجزائر، وعلى متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط، فقد انطلقت أيضا باخرة طاسيلي 2 من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة مع العلم أنها انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا، مع أن قدرة استيعابها محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة، ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة، وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا”.

كما تبين حسب النتائج المتحصل عليها، وجود معلومات مفادها أن هاتين العمليتين مدبرتان بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة، خاصة أن اللجوء لتسخير باخرة فارغة لا يكون إلا في حالة وجود حجوزات كبيرة في الخارج وتبين ما يفيد استعمال عمدا حجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي لمنع المسافرين من الحجز”.

ويوم 10 جوان أمر قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بإيداع كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” الحبس المؤقت، بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع وإخضاع المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ”، ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” لالتزامات الرقابة القضائية.