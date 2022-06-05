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الجزائر

قضية بنك الخليفة من جديد أمام مجلس قضاء البليدة

ق.و
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قضية بنك الخليفة من جديد أمام مجلس قضاء البليدة
أرشيف

انطلقت الأحد بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة إعادة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة – بنك، بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض.

ويتابع في هذه القضية المتهم الرئيسي، الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، عبد المؤمن رفيق خليفة و11 متهما آخرين من إطارات البنك ومسؤولي مؤسسات، بعدة تهم أهمها “تكوين جماعة أشرار” و”السرقة المقترنة بظرف التعدد و”النصب والاحتيال” و”خيانة الأمانة” و”التزوير في محررات مصرفية” “الرشوة” و”استغلال النفوذ” و”التزوير في محررات رسمية”.

كما تم ضم إلى هذه القضية، قضية أخرى متعلقة بمحافظ بنك الجزائر سابقا، كرمان عبد الوهاب، لارتباطها بنفس الوقائع، ويمثل فيها إلى جانب كرمان عبد الوهاب، متهمان اثنان هما أخوه عبد النور وابنته ياسمين، المتابعين بتهمة “المشاركة في السرقة المقترنة بظرف التعدد”.

وشرعت المحاكمة، صباح الأحد، تحت إشراف رئيسة المحكمة، رحالي حسيبة، بالاستماع لعبد المؤمن خليفة عن بعد، بتقنية الزوم، من المؤسسة العقابية بالشلف، فيما تشمل جلسة الزوال مواصلة الاستماع لنفس المهتم وكذا باقي المتهمين.

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