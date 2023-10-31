قضية تحرير مجندة.. إسرائيليون بانتظار توضيح “أبو عبيدة” لعدم ثقتهم بنتنياهو!

تسبّب تصريح الناطق باسم جيش الاحتلال بشأن عدم الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بظروف تحرير المجندة في إثارة لغط واسع بشأن مصداقية الرواية، فيما طالب إسرائيليون كلمة من “أبي عبيدة” لأنهم لا يثقون بنتنياهو.

وكان بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الاثنين، قد ذكر أنه “تم إطلاق سراح المجندة أوري مجيديش خلال عملية برية”، وأن “حالتها جيدة والتقت عائلتها”، فيما تم بث مقاطع مصورة للاحتفال بتحريرها، ما أثار السخرية عبر الشبكات.

ونقلت صحيفة عبرية عن مصدر قالت إنه مقرب من حماس قوله إنه لا توجد أي دلائل على أن الأسيرة تم تحريرها خلال عملية برية داخل قطاع غزة، وإن هدف الإعلان رفع الروح المعنوية للإسرائيليين.

في ذات السياق وبحسب تقرير نشرته الجزيرة نت فقد ذكر موقع عكا للشؤون الإسرائيلية أن صفحات وتعليقات الإسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالب بتصريح من أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام لتوضيح مصداقية خبر تحرير الأسيرة الإسرائيلية، ويقولون إنهم لا يثقون بتصريحات نتنياهو ووزير الجيش وبيانات المتحدث باسم الجيش والشاباك.

في الأثناء، تداول ناشطون فلسطينيون معلومات عن المجندة التي ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها كانت أسيرة لدى كتائب عز الدين القسام وأنه حررها وتُدعى أوري مجيديش، وأكدوا أنها لم تكن ضمن القائمة الرسمية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية بشأن الأسرى لدى حماس، وأن اسم المجندة أضيف اليوم بعد الإعلان عن تحريرها.

وبالدخول على القائمة الموجود في أرشيف صحيفة هآرتس الإسرائيلية للأسرى لدى كتائب القسام لا يوجد لها اسم في القائمة القديمة، وقد أضيف اسمها لاحقا بعد الإعلان عن تحريرها.

كما نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها صورة لصفحة المجندة على تطبيق فيسبوك وتظهر أنها نشرت تعليقا يوم 12 أكتوبر الجاري، أي بعد 5 أيام من معركة طوفان الأقصى، مما يظهر أنها لم تكن ضمن أسرى كتائب القسام.

يذكر أن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” كانت قد ردت، مساء الاثنين، على مزاعم الجيش الإسرائيلي، بتحرير أسيرة إسرائيلية كانت محتجزة لدى المقاومة بعد عملية “طوفان الأقصى”.

وعلى لسان القيادي في الحركة، عزت الرشق، نفت حركة “حماس” مزاعم الجيش الإسرائيلي عن تحريره للمجندة. فقال القيادي في الحركة “نؤكد أن مثل هذا الإعلان هدفه محاولة التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.. الذي أحدث صدمة كبيرة لدى الجمهور الصهيوني. ومحاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته”.

ليضيف أن “عمق الهزيمة والانكسار لدى الاحتلال وقادته يدفعهم للكذب والخداع وصناعة انتصارات وهمية لا رصيد لها على أرض الواقع. لا أحد يصدق الدعاية الصهيونية الفاشلة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته.” ليختم العضو في المكتب السياسي لحركة حماس بيانه المقتضب قائلا أن “ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل”.