قضية تحرير مجندة.. إسرائيليون بانتظار توضيح “أبو عبيدة” لعدم ثقتهم بنتنياهو!
تسبّب تصريح الناطق باسم جيش الاحتلال بشأن عدم الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بظروف تحرير المجندة في إثارة لغط واسع بشأن مصداقية الرواية، فيما طالب إسرائيليون كلمة من “أبي عبيدة” لأنهم لا يثقون بنتنياهو.
وكان بيان مشترك للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، الاثنين، قد ذكر أنه “تم إطلاق سراح المجندة أوري مجيديش خلال عملية برية”، وأن “حالتها جيدة والتقت عائلتها”، فيما تم بث مقاطع مصورة للاحتفال بتحريرها، ما أثار السخرية عبر الشبكات.
🚨🔥 موضوع سريع || جيش العدو الصهيوني وفلم آكشن هندي جديد ولا في الأحلام والعالم الموازي 😂 كالعادة سنثبت كذب ادعاءاته
1) يزعم الجيش والشاباك الإسرائيلي تمكنهما من تحرير المجندة الصهيونية Ori Megidish أوري مجيديش في عملية برية نفذها ليلة أمس في غزة ! محتفلاً ومهللاً لهذه… pic.twitter.com/pcPGuHvAaa
— نشّاب | Nashab 🇯🇴 (@Nashab_32) October 30, 2023
بعد تحرير المجندة الصهيونية أوري مجيديش
طلع حماس عندهم بيوتي سنتر للعناية بالأظافر 💅🏻
قالوا كيف عرفت انها كذبه قال من كبرهااااا 🤣
المجنده من البداية لم تكن أسيره😁#حماس#كتائب_القسام#غزة pic.twitter.com/oR1YSysI09
— نجوى الصَّرايرة ⚖💜 (@joj_um) October 30, 2023
ونقلت صحيفة عبرية عن مصدر قالت إنه مقرب من حماس قوله إنه لا توجد أي دلائل على أن الأسيرة تم تحريرها خلال عملية برية داخل قطاع غزة، وإن هدف الإعلان رفع الروح المعنوية للإسرائيليين.
في ذات السياق وبحسب تقرير نشرته الجزيرة نت فقد ذكر موقع عكا للشؤون الإسرائيلية أن صفحات وتعليقات الإسرائيليين عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالب بتصريح من أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام لتوضيح مصداقية خبر تحرير الأسيرة الإسرائيلية، ويقولون إنهم لا يثقون بتصريحات نتنياهو ووزير الجيش وبيانات المتحدث باسم الجيش والشاباك.
الإسرائيليون بانتظار أبو عبيدة للتوضيح.. هل حرر جيش الاحتلال مجندة كانت في الأسر بغزة فعلا؟
المجندة أوري مجيديش، الذي زعم الاحتلال تحريرها لم تكن ضمن قوائم الأسرى وظهرت على مواقع التواصل بعد 5 أيام من طوفان الأقصى
التفاصيل: https://t.co/cO6xWZgtz2https://t.co/npgnfDteB6
— المصدر أونلاين (@almasdaronline) October 31, 2023
بالفيديو.. بيانات ومنشورات متداولة تفند مزاعم نتنياهو حول تحرير المجندة أوري مجيديش#عاجل pic.twitter.com/3o5NAKKzrB
— Roya News (@RoyaNews) October 31, 2023
في الأثناء، تداول ناشطون فلسطينيون معلومات عن المجندة التي ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها كانت أسيرة لدى كتائب عز الدين القسام وأنه حررها وتُدعى أوري مجيديش، وأكدوا أنها لم تكن ضمن القائمة الرسمية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية بشأن الأسرى لدى حماس، وأن اسم المجندة أضيف اليوم بعد الإعلان عن تحريرها.
وبالدخول على القائمة الموجود في أرشيف صحيفة هآرتس الإسرائيلية للأسرى لدى كتائب القسام لا يوجد لها اسم في القائمة القديمة، وقد أضيف اسمها لاحقا بعد الإعلان عن تحريرها.
اسم الاسيرة الاسرائيلية المحررة -حسب زعم الاحتلال- غير موجود ضمن اسماء الأشخاص الي تم أسرهم من قِبل المق!ومة وتم إضافة اسمها لاحقًا حتى يتمكن الاحتلال من اختلاق بطولاته الكاذبة https://t.co/JLxLDR5qUO
— Maram (@M_Tobaishat) October 30, 2023
كما نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ما قالوا إنها صورة لصفحة المجندة على تطبيق فيسبوك وتظهر أنها نشرت تعليقا يوم 12 أكتوبر الجاري، أي بعد 5 أيام من معركة طوفان الأقصى، مما يظهر أنها لم تكن ضمن أسرى كتائب القسام.
📌 إسرائيل تدعي تحريرها أسيرة تُدعى “أوري مجيديش” بسبب تدخلها البري.
الحقيقة أنه لم يُعلن عن اختفائها ولم يتواجد اسمها ضمن قائمة الأسرى، بالإضافة إلى تفاعلها على Facebook في 12 أكتوبر أي بعد 5 أيام من تاريخ اختطافها المفترض، ناهيك عن مظهرها المرتب بعد تحريرها، مما يدحض الرواية! pic.twitter.com/Z5VIaQaIFA
— جهاد العبيد (@JihadAlobaid) October 31, 2023
يذكر أن حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” كانت قد ردت، مساء الاثنين، على مزاعم الجيش الإسرائيلي، بتحرير أسيرة إسرائيلية كانت محتجزة لدى المقاومة بعد عملية “طوفان الأقصى”.
وعلى لسان القيادي في الحركة، عزت الرشق، نفت حركة “حماس” مزاعم الجيش الإسرائيلي عن تحريره للمجندة. فقال القيادي في الحركة “نؤكد أن مثل هذا الإعلان هدفه محاولة التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.. الذي أحدث صدمة كبيرة لدى الجمهور الصهيوني. ومحاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته”.
ليضيف أن “عمق الهزيمة والانكسار لدى الاحتلال وقادته يدفعهم للكذب والخداع وصناعة انتصارات وهمية لا رصيد لها على أرض الواقع. لا أحد يصدق الدعاية الصهيونية الفاشلة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته.” ليختم العضو في المكتب السياسي لحركة حماس بيانه المقتضب قائلا أن “ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل”.