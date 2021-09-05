قضية تصريحات بلماضي وسوء استقبال ذوي الهمم العالية.. وزير الرياضة يخرج عن صمته

قال وزير الرياضة والشباب، عبد الرزاق سبقاق، الأحد أنه سيتم إقالة عدد من المسؤولين بسبب فضيحة استقبال ممثلي الجزائر في الألعاب البارالمية، كما علق على تصريحات جمال بلماضي بشان وضعية الملاعب.

وأضاف الوزير سبقاق في ندوة صحفية، نشطها صبيحة الأحد في قاعة المحاضرات بملعب 5 جويلية، أنه تاُر كثيرا بالطريقة التي إستقبل بها ذوي الهمم العالية.

وقال سبقاق في هذا السياق: “أنا شخصيا تساءلت هل نحن في 2021 ، أم في فترة ما قبل الميلاد، ذوي الاحتياجات الخاصة لهم كذلك متطلبات خاصة، وسنوفر لبقية الرياضيين العائدين حافلات مناسبة لهم من نوع إيتوزا.

وتوعد وزير الشباب والرياضة، المسؤولين عن فضيحة استقبال ممثلينا في الألعاب البارالمية، بالإقالة، حيث قال في هذا السياق: ” هناك إجراءات إدارية، اتخذت، وانتظروا قريبا إقالة عدد من المسؤولينن بسبب ما حدث”.

وعن الانتقادات التي وجهها الناخب الوطني جمال بلماضي للقائمين على ملعب تشاكر بالبليدة قال الوزير: قال بلماضي كان صريحا في تشخيصه لأرضية ملعب تشاكر، وسنتكفل بهذه القضية قريبا.

وأوضح: بلماضي من حقه إبداء الملاحظات، لأن الأمر تقني وهو أدرى بهذه الأمور

وحول المنحة المتواضعة التي يتقاضها رياضييو ذوي الاحتياجات الخاصة، مقارنة بالرياضيين العاديين، قال سبقاق: ” منطقيا تكون منح ذوي الاحتياجات أعلى، لأن حاجاتهم أكبر من الرياضيين العاديين وسأتكفل بتحقيق المساواة في المنح”.

قانون منع ازدواجية المناصب سيتم تجسيده قبل 30 سبتمبر

وتحدث وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، عن قانون منع ازدواجية المناصب، حيث قال: ” طلبت إحصاء الحالات المتعلقة بإزدواجية المناصب، وقبل 30 سبتمبر الجاري، سيتم تجسيد النص القانوني”.

وأضاف الوزير سبقاق: ” إذا كان هناك اعتراض من أي أشخاص، على النص، هذا الأمر يأتي في أوانه، وإذا تم تعديله سيكون ذلك لخدمة الرياضة، وليس من أجل أشخاص معنيين”.