قضية جمال بن سماعيل: تفاصيل حول تصوير الضحية والاستيلاء على هاتفه

كشفت محاكمة المتّهمين في قضية مقتل الشاب جمال بن سماعيل أمام محكمة الدار البيضاء، عن وقائع مثيرة تخصّ الجريمة في يومها الثالث.

فمن بين ما تكشف عنه أقوال المتّهمين أمام المحكمة، محاولة متّهمين بالانتماء إلى حركة الماك الإرهابية، الاستيلاء على هاتف الضحية، من أجل التستّر على الوقائع الإجرامية، وعلى والمتورّطين فيها.

أحد هؤلاء، هو المتهم “ك.ياسين”، وقد اعترف بانتمائه إلى التنظيم الإرهابي إلى غاية 2019، مدّعيا بأنه اكتفى يوم الحادثة، بتصوير صعود حشد غفير من الأشخاص، فوق سيارة الشرطة التي كانت تقلّ الضحية.

أما المتّهم “أ.ح”، وهو من أعضاء الماك أيضا، فقد تبيّن من أقواله أنه قام بتصوير سيارة الضحية، ونشر مقطع فيديو على فيسبوك، على أساس أنه للحظة القبض على المتسبّبين في حرائق الغابات بمنطقة لاربعا ناث ايراتن.

في حين ادّعى المتهم “ق .يوسف” أنه قضى ليلته يوم وقوع الجريمة، في العراء، من أجل حراسة مواشيه من ألسنة النيران التي كان تقترب من مزرعته.

وتشترك أقوال ما سبق من المتّهمين، في كونهم أعضاء سابقين في “الماك”، وأنهم قد انسحبوا منها قبل عدّة سنوات، بسبب انحراف مطالبها، حسب ادعاءاتهم.

المتّهم “فرحات” يعترف باستيلائه على وثائق وأغراض الضحية

أمّا المتّهم “فرحات”، فقد أقرّ باعتدائه على الضحية جمال بن سماعيل بالضرب، بعد إخراجه من طرف أشخاص آخرين، من داخل سيارة الشرطة التي كان يحتمي فيها.

وقال فرحات:”قبل الحادثة، شاهدت المرحوم يتكلم مع قناة تلفزيونية. وفي المساء عندما وصلت إلى المدينة، رأيت حشدا من الناس حول مركبة الشرطة، وعندما سألت عن ذلك، قيل لي أنه قد قبض على المتسبّب في إشعال الحرائق”.

“دخلت مع الحشد، وكنت أصرخ حتى أرى من هو داخل المركبة، ثم انسحبت. وعندما أخرجوه اقتربت منه لأرى من هناك، ثم ضربته برجلي وهو على الأرض”، يقول المتّهم.

وعندما سؤاله من قبل القاضي عن الأشخاص الذين أخرجوا الضحية من مركبة الشرطة، ادّعى المتّهم بأنه لم يرى أي شخص منهم. وتابع يقول:”تكلّمت قبل ذلك مع الضحية، وقلت له وهو داخل السيارة أنت قتلت الكثير من الناس”.

كما اعترف المتهم بأنه استولى على بطاقة هوية الضحية، ثم نادى أمام الحشد بأنه قادم من ولاية أخرى. ليواجهه النائب العام بتورّطه في التحريض على قتل الراحل.

المتهمون يحاولون تبرير جريمة التنكيل والسحل بحجج واهية

حاول المتهمون الذين قاموا بالتنكيل بجثة الضحية جمال بن سماعيل تبرير فعلتهم بكونهم كانوا تحت وقع الصدمة وتأثير الغضب، وفيما بدا على البعض منهم الندم فقد أنكروا علاقتهم بقتل الضحية الذين نكلوا بجثته ميتا. فالمتهم “زين غ” الذي قام بجر جثة الضحية قال إنه” ضربه بركلة ” وواصل اعترافه:” أنا جررته مع “ي؛مجيد” حتى الساحة لكن لم أره لما حرقوه ولم ير من سكب البنزين” ليسأله القاضي:” حنا لما يموت الشخص ماذا نقوم ؟” يرد المتهم : ندفنوه في المقبرة ،ليواجهه القاضي : لماذا قمت اذا بجره، فيرد لا أعرف.

ومن جهته المتهم الثاني “ب ؛ي” الذي قام بجر الضحية لساحة عبان رمضان هو الآخر اعترف أنه قام بجر الضحية بن سماعيل مع المتهم “ز؛غ” إلى ساحة عبان رمضان لكنه برر ذلك بقصد حمايته، وأضاف أنه لم يكن في وعيه وكان تحت وقع الصدمة ، ليعلق عليه النائب العام: يعني كنت مشوكي وتقوم بجر الضحية لماذا لم تساعده؟” فيما كشفت تصريحات المتهم الذي نكل بجثة الضحية جمال بن سماعيل بعد حرقه عن بشاعة الجريمة ، إذ قال المتهم ” و؛ ايدير”: “حاولت تقطيع رأس جمال بن سماعيل كنت تحت الصدمة كنت في حالة سكر ” وتابع ” سمعت أصوات الحشود يطلبون ذبح وحرق الضحية “.