قضية جيفري إيبستاين وجزيرة الدعارة.. مشاهير وعلماء وحكام دول في قائمة تاجر القاصرات!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بالحديث عن جزيرة الدعارة التي يملكها المليادرير الأمريكي المنتحر جيفري إيبستاين، بعد تحدث تقارير إخبارية عن تورط أسماء بارزة في القضية.

وعادت قائمة جزيرة المتعة لتتصدر محركات البحث مجددا بعد سنوات من انتحار صاحبها تاجر القاصرات الذي ورط مشاهير وعلماء وملوك ورؤساء دول، حيث أظهرت معطيات جديدة كُشف عنها في قضية جيفري إبستين، أن الملياردير الأميركي عرض المال لدحض ادعاء يقول إن الفيزيائي الشهير ستفين هوكينغ شارك في إحدى حفلات جنس جماعي ضم قاصرات.

والأربعاء، كشفت المحكمة الفيدرالية في نيويورك عن وثائق تضم أسماء أشخاص يشتبه بتورطهم مع إبستين، الذي ارتكب جرائم جنسية وانتحر في سجنه، بحسب وسائل إعلام أميركية.

ونقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن هذه المعطيات كشفتها وثائق مرتبطة بدعوى رفعتها الضحية فيرجينيا جيوفري، ضد غيسلين ماكسويل شريكة أبستين .

وادعت جيوفري أن الفيزيائي شارك في “حفلة جنس جماعي بها قاصرات” .

وتكشف الوثائق أن إبستين أخبر شريكته ماكسويل أنها يمكن أن تقدم المال لأصدقاء فرجينيا جيوفري إذا كان بإمكانهم “المساعدة في تكذيب الادعاء بشأن هوكينغ.

وكشفت الوثائق أسماء 170 شخصية بارزة، كانت لهم علاقات بإيبستاين، أبرزهم الرئيس السابق بيل كلينتون، الأمير أندرو دوق يورك، دونالد ترامب، الممثل الأمريكي الشهير كيفن سبيسي، المذيعة أوبرا وينفري، ليوناردو دي كابريو، جورج كلوني، وحتى عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج، بيل غيتس، ومايكل جاكسون.

وتتضمن الوثائق شهادة من الضحيتين فيرجينيا جيوفري وشريكة إيبستاين غيسلين ماكسويل، بالإضافة إلى تفاصيل تفاعلات الملياردير الشهير معهم.

وذكرت شبكة ABC الأمريكية، أن اسم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون يظهر أكثر من 50 مرة في الوثيقة، لكن هذا لا يشير إلى تورطه في أي نشاط غير قانوني.

وعلى الرغم من أن صورة لكلينتون مع إبستاين، إلا أن ممثلي الرئيس السابق أشاروا إلى أن الاتصال بين الاثنين انقطع منذ عام 2005، قبل ظهور التهم الجنائية.

وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها فيرجينيا جيوفري في عام 2015، فقد التقت بكلينتون في جزيرة إيبستاين ليتل سانت جيمس، وتظهر سجلات الطيران التي يحتفظ بها أحد طياري إبستاين أنه في الفترة من 2002 إلى 2003، طار كلينتون بطائرة إبستاين عدة مرات لمشاريع إنسانية في أفريقيا، وباريس وبانكوك وبروناي.

وذهبت تقارير إخبارية إلى القول أن إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق هو العقل المدبر للعملية اللي أدارها جيفري إيبستاين، بغرض ممارسة الابتزاز على كبار الشخصيات السياسية الأمريكية من خلال التهديد بنشر فيديواتهم مع القاصرات في حال رفض تطبيق الأجندات الإسرائيلية.

ومع الضجة التي أحدثتها القضية، أعرب نشطاء عن استيائهم من التلاعب بالعقول، مؤكدين أن الهدف من إعادة بعث الفضيحة وإخراج أسماء بارزة للعلن هو إلهاء العالم عن حرب غزة التي حشدت ملايين المؤيدين للقضية الفلسطينية.

من هو صاحب جزيرة الدعارة؟

جزيرة “ليتل سانت جيمس” المطلة على البحر الكاريبي، أو فيما عُرفت لاحقا بجزيرة المتعة كانت ملكا للملياردير جيفري إيبستاين، المعروف بعلاقاته مع المشاهير والساسة ورؤوس الأموال والنجوم وغيرهم.

عرف بلقب “تاجر القاصرات” وهو من مواليد عام 1953، ولد في نيويورك لأب يعمل في الحدائق، ورغم أنه لم يكمل تعليمه الجامعي، إلا أن قدراته في الرياضيات مكنته من الحصول على وظيفة مدرس، وقد عرض عليه أيس غرينبيرغ، والد أحد طلبته العمل لديه في مؤسسته المالية “بير ستيرنز” ومن هنا كانت رحلته مع الثراء.

أسس إيبستاين عام 1982 شركته الخاصة المتخصصة في مجال إدارة الاستثمارات وبفضل ما يمتلك من كاريزما وذكاء نجح في جذب كبار الأغنياء حول العالم، حيث لم يكن يقبل بأقل من مليار دولار كي يستثمرها لأي شخص يرغب في توظيف ماله لديه.

مع فائض المال وثرائه الفاحش، بدأت مسيرة فضائح جيفري، عبر حفلات وسهرات، كان يحييها برفقة كبار الشخصيات وأصحاب المناصب الرفيعة، حيث قُبض عليه لأول مرة عام 2005 بعد اتهامه بدفع أموال لفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا مقابل ممارسة الجنس ليُسجن أشهرا فقط ويخرج.

بينما كانت محاكمته الفعلية عام 2008 وسُجن على إثرها بتهمة الاتجار بالجنس إلى الوقت الذي عُثر عليه عام 2019 منتحرا في زنزانته.

وقضية إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية والذي توفي منتحرا عن عمر يناهز 66 عاما، أحرجت لسنوات بعض النخب السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة والخارج بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وتوفي إبستين في السجن في نيويورك في أغسطس 2019 قبل أن يحاكم بتهمة استغلال قاصرات جنسيا، حيث أقدم بالفعل على الانتحار نتيجة “إهمال” من العاملين في السجن، بحسب ما خلصت إليه وزارة العدل الأميركية منتصف 2023.

بعض الأسماء المذكورة في الوثائق

غيسلين ماكسويل، فرجينيا لي روبرتس جيوفري، كاثي الكسندر، مايلز الكسندر، جيمس مايكل اوستريتش، فيليب باردين، أوبرا وينفري، كايت بلانشيت، جورج كلوني، ديفيد بويز، لورا بوث، إيفلين بوليت، ريبيكا بويلان، جوشوا بونر، نعومي كامبل، كارولين كيسي، بول كاسيل، شارون تشرشر، بيل كلينتون.

وأيضا، ديفيد كوبرفيلد، ألكسندرا كوستو، كاميرون دياز، ليوناردو ديكابريو، آلان ديرشوفيتز، الدكتورة منى ديفانيسان، برادلي إدواردز، أماندا إليسون، سيمبرلي اسبينوزا، جيفري ابستين، آني فارمر، ماري فارمر، الكسندرا فيكاي، كريستال فيغيروا، أنتوني فيغيروا، لويس فريه، إريك جاني، ميج جارفين، شيريدان جيبسون بوت، روبرت جوفري، آل غور.

بالإضافة إلى روس غاو، فريد جراف، فيليب جوديريون، شانون هاريسون، ستيفن هوكينج، فيكتوريا هازل، بريتاني هندرسون، بريت جافي، مايكل جاكسون، كارول روبرتس كيس، دكتور كارين كوتيكوف، بيتر ليسترمان، جورج لوكاس، توني ليونز، بوب مايستر، جيمي أ. ميلانسون، لين ميلر، مارفن مينسكي، ديفيد مولين، جو باجانو، ماري بالوجا.

وضمت أيضا جي ستانلي بوتينجر، جوزيف ريكاري، مايكل رايتر، جيسون ريتشاردز، بيل ريتشاردسون، سكاي روبرتس، سكوت روثستين، فورست سوير، دوغ شوتل، كيفين سباسي، سيسيليا شتاين، مارك تافويا، برنت تيندال، كيفن طومسون، دونالد ترامب، إد تاتل، إيما فاغان، كيمبرلي فوجان إدواردز، كريسيندا فالديز، أنتوني فالاداريس، ماريتزا فاسكويز، فيكي وارد، جاريد ويسفيلد، كورتني وايلد، توم هانكس، بيل غيتس، بروس ويليس، دانيال ويلسون، أندرو ألبرت كريستيان إدواردز، دوق يورك.

يذكر أنه حتى الآن، لا يواجه أي من الأفراد المذكورين أي تهمة جنائية، إلا أن السجلات وإعترافات ضحايا إبستاين وتقارير الشرطة القديمة، تؤكد أن إبستاين تواجد مع هذه الشخصيات، التي اتُّهم البعض منها بسوء السلوك.

وإلى جانب إتهامات بالإغواء وإشراك عشرات الفتيات القاصرات في الدعارة، هناك تهم كثيرة قد تظهر تباعاً خلال التحقيق، منها إتهامات لها علاقة باستغلال الأطفال جسدياً بطريقة مختلفة، وتقديم الشابات كهدية جنسية للكثير من الشخصيات، من دون رغبتهنَ في ذلك.

وكشف أول قسم من الوثائق من الخفايا، بانتظار أن تكشف مجموعة ثانية من الوثائق تفاصيل جديدة، ومدى ارتباط النجوم والشخصيات المذكورة بالقضية بشكل مباشر.