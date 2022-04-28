قضية حفل الختان بتقرت.. وزارة الشؤون الدينية تصدر توضيحا

أصدرت وزارة الشؤون الدينية، الخميس، توضيحا أكدت فيه إنه لا علاقة لها بحفل الختان الذي نظم بولاية تقرت، وخلف جدلا عبر شبكات التواصل، بدعوى إنه صاحبه حفل موسيقي، نافية إصدار الوزير بلمهدي تصريحا حول القضية.

وجاء في بيان الوزارة “يقول الله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين).. على إثر ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار عن حفل ختان تم تنظيمه بولاية تقرت، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تؤكد أنها لم تنظم ولم تكن طرفا في أي حفل ختان بولاية تقرت.

وأضاف: كما أن الإشاعات المتداولة عبر صفحات فايسبوك وهمية والتي تتداول تصريحا منسوبا زورا وبهتانا لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة، مذكرة بقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينا).

ودعت الوزارة: إلى إيلاء الشهر الكريم ما يليق به من قداسة وحرمة، واغتنامه في ما ينفع بين يدي الله تعالى : ( يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم)، وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار المكذوبة، وأن استيقاء أخبار الوزارة وتصريحات السيد الوزير، إنما مصدرها الموثوق الموقع الرسمي الالكتروني للوزارة وكذا صفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الوطنية المعتمدة.