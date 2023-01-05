قضية حيازة المخدرات.. حبس منّة شلبي سنة وتغريمها 10 آلاف جنيه

فصل القضاء المصري في قضية حيازة الفنانة منة شلبي للمخدرات، وحكم عليها بالحبس لمدة سنة مع تغريمها 10 آلاف جنيه.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد استمعت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، لمرافعة دفاع الفنانة المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

والتمس الدفاع من المحكمة براءتها من الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية التفتيش لم تتم في وجودها.

وبدأت، صباح الخميس، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة الفنانة منة شلبي.

وتم إحالة الفنانة على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.

وغابت المتهمة في أولى جلسات محاكمتها، في قضية تعاطي المواد المخدرة، حيث حضر 10 محامين للدفاع عنها.

تعليق نقيب الفنانين

وتداول ناشطون عبر الشبكات، في بداية ديسمبر المنصرم خبر إحالة الفنانة للمحاكمة بتهمة حيازة المخدرات، فيما نفى نقيب الفنانين ذلك.

وقال أشرف زكي إن شلبي لم تتم إحالتها لمحكمة الجنايات وأنه تأكد من ذلك عن طريق الاتصال بالنائب العام، وأن كل ما يقال عبر شبكات التواصل عار من الصحة.

وفي وقت سابق قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يشتبه في كونها مخدرات.

وكشفت مصادر لـRT أنه تم القبض على الفنانة المصرية في مطار القاهرة بـ12 كيس ماريغوانا قادمة من نيويورك الأمريكية.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية أمرت بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وتسمح قوانين ولاية نيويورك الأميركية بتدخين الحشيش أو الماريغوانا في الأماكن العامة المتاح فيها تدخين السجائر العادية.

ولكنها تبقى محظورة في أماكن العمل والجامعات والمستشفيات، وعلى بعد لا يقل عن 100 قدم من أي مدرسة.

أما في مصر يعاقب القانون على حيازة وتعاطي المواد المخدرة بالسجن والغرامة.