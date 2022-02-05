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الجزائر

قضية سد النهضة: وزير خارجية اثيبويا يؤكد ثقة بلاده بالمساعي الجزائرية

الشروق أونلاين
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قضية سد النهضة: وزير خارجية اثيبويا يؤكد ثقة بلاده بالمساعي الجزائرية
ح.م
لعمامرة رفقة نظيره الاثيوبي

أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا، ديميكي ميكونين، بمبادرة الجزائر ومساعيها الرامية لتنقية الأجواء وتمكين الأطراف في قضية سد النهضة من تجاوز الخلافات الراهنة.

وأعرب ميكونين، الجمعة، خلال جلسة عمل عقدها وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة  عن الثقة الكبيرة التي تضعها السلطات العليا الإثيوبية في حكمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وقدرته على تحقيق التقارب المنشود بين الدول الثلاث المعنية بالخلاف.

 وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه تم خلال هذه الجلسة، “استعراض علاقات الشراكة بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، لا سيما عبر التسريع في عقد الاتفاق المتعلق بافتتاح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وأديس أبابا”.

كما اتفق الوزيران على “تكثيف أنشطة آليات التعاون بين البلدين، بما في ذلك اللجان المتعلقة بالشراكة والتشاور السياسي واعتماد رزنامة زمنية لمختلف الاستحقاقات الثنائية”.

كما تناول رئيسا دبلوماسية البلدين “تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية وسبل تجاوز التحديات التي تفرضها النزاعات والأزمات خاصة في منطقتي القرن الإفريقي وغرب إفريقيا وكذا الدور المنوط والمنتظر من المنظمة القارية ومختلف هياكلها ومؤسساتها في بلورة وتشجيع التوافقات السلمية المستدامة وفقا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.

وفي الختام، اتفق الوزيران على “مواصلة التشاور بغية مواكبة التطورات التي تشهدها القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك”.

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