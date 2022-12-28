قضية سرقة أصالة للحن جزائري.. صاحب “قلبي اداتو” يرد (فيديو)
رد الفنان سليم هليل على قضية سرقة الفنانة أصالة نصري للحن أغنيته “قلبي اداتو”، في الديو الغنائي الذي جمعها بالفنانة المغربية أسماء لمنور.
وقال الفنان الجزائري في اتصال مع المذيع قادة بن عمار عبر حصة “ّكلام مباشر” التي تبثها قناة “الشروق نيوز” إنه تفاجأ لما سمع أغنية “سيد الغرام”.
وأضاف هليل بشأن قضية سرقة أصالة للحن أغنيته الخالدة أنهم قاموا بتحريف “قلبي اداتو” بشكل كامل، وأنهم محترفون في السرقة دون خجل.
ولفت إلى ضرورة الرجوع لصاحب الأغنية الأصلية في حالة الرغبة في إعادة غنائها، موضحا إلى أنهم احتالوا من خلال تغيير الكلمات حتى لا يفتضح أمرهم.
وشدد هليل على أن السطو المغربي على لحن أغنيته مفضوح، لأن أغنيته نالت شهرة عالمية وتمكن نشطاء من اكتشاف ذلك.
وتساءل في الأخير بأي حق تم السطو على اللحن، هل من باب الاستفزاز أم الشطارة أم ماذا؟
أخيرا قال الفنان أنه سيقصد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من أجل اتخاذ خطوة قانونية بشأن سرقة لحن أغنيته.
أصالة نصري تقع في فخ السطو على التراث الجزائري
ووقعت الفنانة السورية أصالة نصري في فخ السطو على التراث الجزائري ، من خلال أغنيتها التي تشاركها فيها الفنانة المغربية أسماء لمنور.
وبعد الجدل الذي أثاره ظهور أصالة نصري مرتدية “خيط الروح” الجزائري في مظهر جوحي من التقاليد المغربية ، ظهرت سرقة أخرى.
جديد أصالة وأسماء المنور باللهجه المغربية 🤍
– #سيد_الغرام pic.twitter.com/w0XeiyKnVv
— تحديثات أصالة (@AssalaUpdates) December 23, 2022
وتداول نشطاء مركب يقارن بين الديو الغنائي الجديد لأصالة ولمنور الذي يحمل عنوان “سيد الغرام” وأغنية “قلبي اْدَاتو”.
لاحظو السر.قة في أغنية #سيد_الغرام لأصالة نصري و اسماء المنور ل #اللحن_الجزائري لأغنية قديمة “أنا عقلي داتو” للفنان الجزائري #سليم_هليل🇩🇿#لا_لسرقة_التراث_الجزائري @BanouZiri #السرقة_موروث_مغربي
– @AssalaOfficial • @AsmaLmnawar pic.twitter.com/zTIY1XAEln
— ۞قوية كنسومر 🇩🇿 جميلة كبوحيرد۞ (@Nsoum7er_djam) December 25, 2022
لحن “سيد الغرام” هو لحن “قلبي اداتو”
وقال نشطاء إن إيقاع الأغنية يحاكي بشكل واضح إيقاعات الطابع العاصمي، بل ويمتد إلى لهجة كلماتها المحكية.
كذلك، أكد البعض أن اللحن يخص أغنية عاصمية قديمة للمطرب الجزائري “سليم هليل” بعنوان “قلبي اْدَاتو”.
كم هي بشعة السرقة التطاول الفني و نسب إبداع أشخاص لأشخاص أخرين ما يفعله المغاربة جريمة و هذه المرة تشارك #أصالة و #روتانا
أغنية #سيد_الغرام نفس لحن أغنية جزائرية بعنوان #عقلي_داتو ل #سليم_هلال و حتى المجوهرات التي ألبسوها لاصالة جزائرية إسمها #خيط_الروح_الجزائري @AssalaOfficial
— Slimani malik (@slimani_malik) December 26, 2022
اصلا سرقوه هههه فكليب اسماء المنور و أصالة دايراته يروجو على أساس مغربي و لحن الأغنية سيد الغرام سرقوه للمغني سليم هليل اغنية قلبي داتو
— Nour Souha (@nour_souha98) December 26, 2022
في ذات السياق دافع نشطاء مغاربة عن الأغنية وقالوا من تلحين “المهدي مزين”.
وما يعرف عن الملحن في الأوساط الفنية المغربية أنه متأثر بالماركة واللهجة الجزائرية.
لمجرد دشن صعوده للشهرة بالسرقة
يذكر أن سعد لمجرد كان دشن صعوده للشهرة بسرقة الطابع العاصمي الجزائري ومقاطع الفيديو الشعبية.
واستخدم لمجرد لحن أغنية “ما بقات عشرة” لـ “الحاج محمد العنقى” في أغنية “أنت باغية واحد”.
كما قام بالسطو على أغنية الشمعة للمرحوم كمال مسعودي ونسبها إلى ما أسماه تراثا مغربيا إسبانيا خلال حفل بالأردن.
@saadlamjarred1 #اغنية_بعشقها_بصوت_سعد_لمجرد
اغنية الشمعة للراحل الجزائري كمال المسعوديhttps://t.co/BbqzRdCGUT
— الدكتورةnaseem qaisi (@naseemqaisi) July 29, 2016
خيط الروح يوقع أصالة في مأزق
يذكر أنه منذ أيام أثار “خيط الروح” الجدل حول سرقة التراث الجزائري من قبل المغرب بعد ظهوره على جبين أصالة.
وتأسف العديد من المغردين لاستمرار سرقة المغاربة للتراث الجزائري والتقاليد بالاستعانة بفنانين من المشرق.
ولم يسكت المغردون الجزائريون عن السرقة ونشروا العديد من التغريدات التي توضح انتساب حلي “خيط الروح” للجزائر قصته وبدايات ظهوره الأولى.