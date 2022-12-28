قضية سرقة أصالة للحن جزائري.. صاحب “قلبي اداتو” يرد (فيديو)

رد الفنان سليم هليل على قضية سرقة الفنانة أصالة نصري للحن أغنيته “قلبي اداتو”، في الديو الغنائي الذي جمعها بالفنانة المغربية أسماء لمنور.

وقال الفنان الجزائري في اتصال مع المذيع قادة بن عمار عبر حصة “ّكلام مباشر” التي تبثها قناة “الشروق نيوز” إنه تفاجأ لما سمع أغنية “سيد الغرام”.

وأضاف هليل بشأن قضية سرقة أصالة للحن أغنيته الخالدة أنهم قاموا بتحريف “قلبي اداتو” بشكل كامل، وأنهم محترفون في السرقة دون خجل.

ولفت إلى ضرورة الرجوع لصاحب الأغنية الأصلية في حالة الرغبة في إعادة غنائها، موضحا إلى أنهم احتالوا من خلال تغيير الكلمات حتى لا يفتضح أمرهم.

وشدد هليل على أن السطو المغربي على لحن أغنيته مفضوح، لأن أغنيته نالت شهرة عالمية وتمكن نشطاء من اكتشاف ذلك.

وتساءل في الأخير بأي حق تم السطو على اللحن، هل من باب الاستفزاز أم الشطارة أم ماذا؟

أخيرا قال الفنان أنه سيقصد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، من أجل اتخاذ خطوة قانونية بشأن سرقة لحن أغنيته.

أصالة نصري تقع في فخ السطو على التراث الجزائري

ووقعت الفنانة السورية أصالة نصري في فخ السطو على التراث الجزائري ، من خلال أغنيتها التي تشاركها فيها الفنانة المغربية أسماء لمنور.

وبعد الجدل الذي أثاره ظهور أصالة نصري مرتدية “خيط الروح” الجزائري في مظهر جوحي من التقاليد المغربية ، ظهرت سرقة أخرى.

وتداول نشطاء مركب يقارن بين الديو الغنائي الجديد لأصالة ولمنور الذي يحمل عنوان “سيد الغرام” وأغنية “قلبي اْدَاتو”.

لحن “سيد الغرام” هو لحن “قلبي اداتو”

وقال نشطاء إن إيقاع الأغنية يحاكي بشكل واضح إيقاعات الطابع العاصمي، بل ويمتد إلى لهجة كلماتها المحكية.

كذلك، أكد البعض أن اللحن يخص أغنية عاصمية قديمة للمطرب الجزائري “سليم هليل” بعنوان “قلبي اْدَاتو”.

في ذات السياق دافع نشطاء مغاربة عن الأغنية وقالوا من تلحين “المهدي مزين”.

وما يعرف عن الملحن في الأوساط الفنية المغربية أنه متأثر بالماركة واللهجة الجزائرية.

لمجرد دشن صعوده للشهرة بالسرقة

يذكر أن سعد لمجرد كان دشن صعوده للشهرة بسرقة الطابع العاصمي الجزائري ومقاطع الفيديو الشعبية.

واستخدم لمجرد لحن أغنية “ما بقات عشرة” لـ “الحاج محمد العنقى” في أغنية “أنت باغية واحد”.

كما قام بالسطو على أغنية الشمعة للمرحوم كمال مسعودي ونسبها إلى ما أسماه تراثا مغربيا إسبانيا خلال حفل بالأردن.

خيط الروح يوقع أصالة في مأزق

يذكر أنه منذ أيام أثار “خيط الروح” الجدل حول سرقة التراث الجزائري من قبل المغرب بعد ظهوره على جبين أصالة.

وتأسف العديد من المغردين لاستمرار سرقة المغاربة للتراث الجزائري والتقاليد بالاستعانة بفنانين من المشرق.

ولم يسكت المغردون الجزائريون عن السرقة ونشروا العديد من التغريدات التي توضح انتساب حلي “خيط الروح” للجزائر قصته وبدايات ظهوره الأولى.