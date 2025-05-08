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قضية شيرين أبو عاقلة.. وثائقي أمريكي يكشف هوية القاتل الصهيوني

جواهر الشروق
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قضية شيرين أبو عاقلة.. وثائقي أمريكي يكشف هوية القاتل الصهيوني

كشف وثائقي أمريكي هوية الجندي الصهيوني، الذي قتل مراسلة قناة الجزيرة، الإعلامية شيرين أبو عاقلة عام 2022 في مدينة جنين بالضفة الغربية. 

وبحسب ما أفاد موقع الجزيرة نت فقد تم عرض الوثائقي الذي يحمل عنوان “من قتل شيرين؟”، في مدينة نيويورك الأمريكية وهو من إنتاج منصة زيتيو.

وقد تم تصوير الوثائقي، الذي أعده الصحفي الاستقصائي ومراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” سابقا ديون نيسينباوم، في واشنطن والقدس وجنين، ويشمل مقابلات مع مسؤولين متابعين للقضية كعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كريس فان هولين.

ويكشف الفيلم معلومات جديدة عن هوية الجندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل أبو عاقلة، وهو ألون سكاجيو.

وقالت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك إن المفارقة التي يكشفها الفيلم هي أن الجندي الذي قتل الزميلة شيرين لقي مصرعه الصيف الماضي على يد مقاومين فلسطينيين خلال عملية عسكرية كانت تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين أيضا.

وكشف الفيلم معلومات عن مساعي حكومة الاحتلال و الإدارة الأميركية لإخفاء معلومات تتعلق بظروف اغتيال أبو عاقلة وعدم السماح بالوصول إلى القاتل.

وبين مولدها في مدينة القدس المحتلة عام 1971 واستشهادها يوم 11 ماي 2022 برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية مسيرة إنسانية وإعلامية للشهيدة الراحلة شيرين أبو عاقلة التي كانت حاضرة دائما في مناطق الأحداث بالأراضي الفلسطينية لنقل الحقيقة إلى العالم.

ومنذ التحاقها بقناة الجزيرة عام 1997 وعلى امتداد ربع قرن، كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

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