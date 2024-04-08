قضية فتاة الشروق.. مفاجآت جديدة تنكشف بشأن السائق المتسبب في مقتلها!

انكشفت مفاجآت جديدة في قضية الشابة المصرية التي ألقت بنفسها من سيارة أجرة خشية التعرض للاختطاف، والمعروفة إعلاميا بـ “فتاة الشروق”.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فإن السائق الذي كانت تركب معه حبيبة الشماع يمتلك رخصتي قيادة، إحداهما مزورة، وذلك بعد أسابيع من تشييع الضحية إلى مثواها الأخير.

وفي التفاصيل عثرت أجهزة الأمن مع السائق محمود هاشم، على رخصتي قيادة، إحداهما تحمل نفس رقم بطاقة هويته الأصلية، والأخرى تحمل رقم بطاقة مغايرة، وهي التي كانت بحوزته أثناء استقلال المجني عليها معه في سيارته على طريق السويس.

وكشفت التحريات أيضاً قيام السائق المتهم بتزوير رخصة القيادة حتى يتمكن من العمل بها في شركة النقل الشهيرة، بعد فصله لسوء سلوكه، وكثرة الشكاوى ضده، وفعلا تمكن من استئناف العمل لكن بإيميل جديد، ورخصة قيادة جديدة، وهي التي كانت بحوزته يوم الواقعة.

من جانبها قالت والدة الشماع إن ابنتها تعرضت خلال أيامها الأخيرة لنزيف حاد في المخ والعين والأنف والأذن، وأصيبت بارتشاح على المخ وتحريكه، حتى قام الأطباء بنقل صفائح دم لها بشكل يومي.

وأضافت إنها ظلت في غيبوبة كاملة لمدة 21 يوماً لم تصح منها أبدا، مؤكدة على سوء سلوك السائق ونيته اختطاف ابنتها.

وكان دفاع الضحية قد صرح لوسائل إعلام” أنه سيتقدم بتعديل للقيد والوصف الخاص بالاتهامات في القضية وتحويلها من تهمة الشروع في القتل إلى القتل العمدي.

وأضاف أنه سيطلب من النيابة العامة تعديل الاتهامات للفاعل بعد أن ثبت تعاطيه للمخدرات خصوصا يوم الحادث.

وتوفيت حبيبة الشماع المعروفة إعلامياً بـ “فتاة الشروق” الخميس 14 مارس الجاري، بعد دخولها في غيبوبة استمرت 3 أسابيع بعدما قفزت، هرباً من سيارة شركة نقل شهيرة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال محمد أمين، محامي أسرة الفتاة، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن الوفاة حدثت في المستشفى مساء الخميس بعد تدهور حالة حبيبة الصحية، إذ تعرضت لنزيف من عينيها صاحبه نزيف حاد في المخ.

وكانت حبيبة الشماع قد قفزت من سيارة لخدمات النقل التشاركي بعدما خشيت تعرضها للتحرش والاختطاف.

الواقعة حدثت مساء 21 فيفري الماضي، وباتت معروفة إعلاميا بـ”فتاة أوبر” أو”فتاة الشروق” نسبة لضاحية الشروق شرقي القاهرة نظرا لحدوثها على طريق السويس القاهرة في نطاق قسم شرطة الشروق.

يذكر أن الشماع، تبلغ من العمر 24 عاما، وهي خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الأثاث والديكور.

أما السائق فيبلغ من العمر 34 عاما حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية.