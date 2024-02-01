قضية “فتاتي الأسانسير”.. هذه رواية المتهم الثاني وقرار بتأجيل المحاكمة للأسبوع المقبل!

كشفت صحف مصرية أن محكمة جنح مدينة نصر، قررت تأجيل جلسة محاكمة المتورطين في واقعة تخدير فتاتين وخطف إحداهما والشهيرة إعلاميا بـ “فتاتي الأسانسير”، لجلسة 7 فيفري الجاري لتقديم المستندات.

وشملت التحقيقات في قضية خطف طفلتي الأسانسير بمدينة نصر أقوال مجري التحريات في الواقعة، الذي أدلى أمام جهات التحقيق بشهادته وما توصل إليه من خلال فريق مباحث من قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وقال ضابط المباحث مجري التحريات إن تحرياته أسفرت عن اختطاف المتهم أحمد. ح للطفلة حنين وهي ابنته من زوجته الشاكية هبة حسن محمود، ومحاولة خطف ابنته الأخرى جني، بمساعدة شركاء.

في ذات السياق نشرت تقارير إخبارية أقوال المتهم الثاني أمام جهات التحقيق حول اتهامه بخطف الطفلتين بتحريض من والدهما، حيث عثر بحوزته على مبلغ 23 ألف جنيه عقب تفتيش منزله وقت القبض عليه.

وكشف المتهم إن هناك صلة قرابة تربطه بالمتهم الثالث (السائق)، حيث قال: “هو قريبي وأنا في مقام خاله، وهو كان قاعد في العربية يستنى عشان لو (أحمد أبو البنات) عرف يقابل البنات، وياخدهم يسوق بينا عشان يفسحهم.. ودا كان اتفاقنا”.

وأضاف: “وقع الحادث في يوم 13 ديسمبر الماضي في عمارات مدينة نصر الجديدة قاللي والد الطفلتين عايز ولادي أربيهم.. هنزلهم وخليك معايا واداني قماش قاللي احطه علي وشهما لتهدئتهما فقط.. وأول ما سمعت صوت الطفلتين في الأسانسير والصوت علي قمنا بتكتيفهما.. وخدرناهما من خلال وضع التخدير بقطعة قماش ووضعوها على وجههما ولكن البنت الكبيرة وقعت أغمي عليها.. والأخرى ظلت تصرخ وبعد تخديرها هديت”.

وتابع: ” أنا فوجئت باللي حصل وكان لازم اتصرف لأن متوقعتش يحصل كدا أو إن إحنا هنخدرهم أو هياخدهم للسفر بالخارج مبررا فعلة (احمد):أبوهم ومقدرش أمنعه من أخذ أولاده لتربيتهم …(أحمد) والد الطفلتين قالى يالا نشيلهم ونروح بيهم العربية بسرعة، وفوجئنا بوجود سيدة تقف أمام الأسانسير عقب نزولنا.. لقيتني بقولها الأطفال تعبانة وهنوديهم المستشفي.. ساعدتنا لنزولنا الاسانسير بالشفرة”.

وأوضح بأنه عقب نزولهم من “الأسانسير” وخروجهم لم يجدوا السائق يدعي عبدالرحمن المتفق معه علي نقلهم بسيارة مستأجرة، مردفا: “اتصرفت ووقفت تاكسي عشان امشي ومحدش يلاحظ حاجة..بس لاحظت ان البواب مشي ورا (احمد) والد الطفلتين الذي يحمل الطفلة الكبرى ومشيت بالتاكسي ولقيت الناس اتلمت على أحمد فوقفت التاكسي على أول الشارع وبعدها بشوية لقيت “عبدالرحمن”السائق المتفق معه بصحبة أحمد وجم ورايا وركبنا مع بعض متجهين للتجمع الخامس”.

وواصل اعترافاته: “والد الطفلتين كان مرتب كل حاجة وحاجز طيران لسفره للسعودية.. خطط لخطفهما وتسفيرهما معه ولكن المخطط فشل لأخذ الفتاتين..اخد البنت بعد تهدأتها عقب وصوله المطار..واحنا رجعنا وهم سافروا..ودا اللي حصل كله”.

ولأن والدة الطفلتين واجهته بمحاولة الخطف بصحبة طليقها، أنكر المتهم ما أقرته السيدة أمام جهات التحقيق..وقال ردا على سؤاله عن المبلغ المعثور عليه وقت القبض عليه وعقب تفتيش منزله بأنه يدخره وهو تخصه.

محامي المتهمين يكشف مفاجأة أثناء المحاكمة!

والأربعاء 31 جانفي فجر محامي المتهمين في قضة تخدير فتاتين داخل مصعد كهربائي وخطف إحداهما والمعروفة إعلاميا بـ “فتاتي الأسانسير” مفاجأة، بشأن إقدام الوالد على تلك الفعلة.

وقال دفاع الوالد المتهم بتخدير ابنتيه وخطف إحداهما رفقة شركاء آخرين إن الوالد حاصل على حضانة الطفلتين بحكم نهائي وقد أقدم على تلك الفعلة بعد رفض الوالدة تسليمهما والامتثال للحكم القضائي.

وبحسب ما أورد موقع القاهرة 24 فقد طالب المحامي بالبراءة للمتهمين، الأب ومساعديه على استعادة ابنتيه، مع تقديم الأم للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بتسليم الطفلتين، وعدم تنفيذ حكم الرؤية للطفلتين.

وأوضح محامي المتهمين بخطف فتاتي الأسانسير، أن الفتاتين تحملان هوية بالمملكة العربية السعودية، وأن والدة الفتاتين لا تحمل حكمًا قضائيًا نهائيا، وأن الحكم الذي تدعي امتلاكه، تم إلغاؤه بحكم قضائي.

وتابع: “يحب أن تقدم والدة الطفلتين للمحاكمة بتهمة عدم تنفيذ أحكام القانون وتسليم الطفلتين لوالدهما، مبينا أن والد الطفلتين كان يرسل حوالات منتظمة لبناته تحصل عليها والدتهما لرعايتهما”.

هذا ما قاله الطب الشرعي!

ومنذ أيام 30قال موقع القاهرة 24 أن تقرير الطب الشرعي كشف بعد تحليل العينات المأخوذة من الفتاة المجني عليها (جنا) التي لم ينجح الخاطفون في أخذها، العثور في عينة من البول على آثار لمادة “مفينيسين”، وهي من المواد المرخية للعضلات والمؤثرة على الجهاز العصبي (mephenesin).

وفي وقت سابق أمس، أعلنت نهاد أبو القمصان، محامية الطفلتين جنا وحنين، بتعليق على حسابها في فيسبوك، أن جهات التحقيق أحالت التشكيل العصابي في واقعة خطف الصغيرتين إلى محكمة الجنح.

وتمكن الخاطفون من احتجاز حنين البالغة من العمر 14 عاماً وتسفيرها إلى الخارج.

في ذات السياق كشفت التحقيقات اختطاف أحمد.أ المتهم، للطفلة حنين وهي ابنته من زوجته هبة حسن ومحاولة خطف ابنته الأخرى جنى، وذلك بأن استعان بشخص آخر مجهول، وتوجها للعقار محل سكن ابنتيه رفقة والدتهما.

واستغل الوالد صعود ابنتيه بمفردهما بمصعد العقار، لينقض هو والآخر المجهول على الطفلتين وبحوزتهما قطع قماشية وقطنية عليها مادة في الأغلب بنج مخدر، حسب القاهرة 24.

وقالت والدة الطفلتين أمام جهات التحقيق: “أنا جالي تليفون من رقم غريب وواحدة معرفهاش بتكلمني بتقولي إن بنتي واقعة في الشارع قدام بيتي في عمارات مدينة نصر الجديدة، وكانت متخدرة، ورحت شفتها وسألتها اللي حصل قالت لي إن والدها جه ومعاه واحد متعرفوش وحطوا فوط تقريبا فيها بنج على وشهم عشان يخدرهم وشالهم هو واللي معاه وجري”.

وأضافت: “أنا ساعتها رحت فرغت كاميرات العمارة وشفت اللي حصل، ولقيت أن طليقي ومعاه فعلا حد معرفهوش خدروا بناتي وشالوهم وجريوا، ولما نزلوا الشارع طليقي مقدرش يتحرك للشارع ببنتي جني ووقعت منه والناس اتلمت فسابها وجري، واللي كان معاه وقف تاكسي وركب مع بنتي حنين ومشي وطليقي مشي في عربية وأنا بعدها رحت القسم عملت محضر”.

حادثة تهز مصر والداخلية تنهي الجدل

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أنهت الجدل الحاصل بشأن تداول رواد شبكات التواصل لفيديو تخدير فتاتين داخل مصعد وخطفهما من قبل رجلين.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان صدر، مساء الأربعاء 20 ديسمبر 2023، أن الرجل الذي يظهر في الفيديو هو أب الفتاتين، وهو منفصل عن والدتهما التي بلغت عن واقعة الاختطاف. كما أكدت أنه غادر البلاد مع إحدى بناته بمحض إرادتها.

وجاء في البيان: “في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد عقب تخديرهما”.

وأضاف: “بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر الجاري تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخران بأخذ إحدى طفلتيهما من دون رغبتها”.

وتابع البيان أنها “طلبت إثبات ذلك من دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما حيث كانتا تقيمان صحبة والدهما بعد انفصالهما حتى عام 2022، وحصولها على حكم بحضانتها لطفلتيهما وتنفيذه عقب ذلك، ولم تقدم ما يُفيد ذلك”.

وأردف: “بإجراء التحريات تبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة صحبة نجلته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية”.

وأوضح: “عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الشخصين أحدهما الظاهر بمقطع الفيديو رفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمناقشتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق”.