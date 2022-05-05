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رياضة

قضية فساد أخرى في بيت اتحاد الكرة الكاميروني

علي بهلولي
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قضية فساد أخرى في بيت اتحاد الكرة الكاميروني

أقدم رئيس اتحاد الكاميرون لِكرة القدم صامويل إيتو، على إقالة المسؤولة المكلّفة بِالإشراف على قسم التسويق. وذلك على خلفية تورّطها في قضية فساد.

وأوضح اتحاد الكرة الكاميروني في أحدث بيان له، أن ليليان نغو مبوغ بيني مسؤولة قسم التسويق، لم تعد موظّفة في هيئته. للاشتباه في تورّطها في اختلاس مالي.

وكان اتحاد الرئيس صامويل إيتو قد فعل بِالمثل في الأيّام القليلة الماضية، وللسبب ذاته، لمّا أقال الأمين العام لِهيئته.

والظاهر أن اتحاد الكاميرون لِكرة القدم هيئة تفوح منها رائحة الفساد، في وقت يُطالب فيه نظيره الجزائري “الفيفا” بِدراسة ملفّ حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما، بِسبب تورّطه في أخطاء فادحة ومُشوّهة لِنتيجة مباراة العودة في الـ 29 من مارس الماضي. إن لم يكن خلف “الأكمة” فساد.

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