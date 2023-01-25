-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

قضية “فساد العشرية”..  بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

سهام.ح
  • 229
  • 0
قضية “فساد العشرية”..  بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز
ح.م
الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

تنطلق، الأربعاء، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد العشرية” في نواكشوط.

وتشهد نواكشوط محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.

وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف” العشرية” في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا ( 2009-2019).

وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ “السيطرة على الحزب الحاكم الذي تم تغيير اسمه إلى حزب “الإنصاف” منذ عام.

وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود “تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال” وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.

مقالات ذات صلة
قرار سانشيز واستئناف القتال.. هذا ما قاله غالي للتلفزيون الإسباني

قرار سانشيز واستئناف القتال.. هذا ما قاله غالي للتلفزيون الإسباني

واشنطن “تخذل” المخزن.. هل بقي له من خيار للعودة عن التطبيع؟

واشنطن “تخذل” المخزن.. هل بقي له من خيار للعودة عن التطبيع؟

شاهد ماذا حدث لوفد صحراوي بمطار العيون بعد عودته من مؤتمر البوليساريو

شاهد ماذا حدث لوفد صحراوي بمطار العيون بعد عودته من مؤتمر البوليساريو

وزيرة الخارجية الليبية تعبر عن استيائها من مقاطعة وزراء عرب لاجتماع طرابلس

وزيرة الخارجية الليبية تعبر عن استيائها من مقاطعة وزراء عرب لاجتماع طرابلس

الأولوية للدفاع وهو رأس الحربة في مواجهة الاحتلال المغربي

الأولوية للدفاع وهو رأس الحربة في مواجهة الاحتلال المغربي

صورة.. مسؤول أوروبي ينقل هدية جزائرية إلى لبنان!

صورة.. مسؤول أوروبي ينقل هدية جزائرية إلى لبنان!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد