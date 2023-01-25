قضية “فساد العشرية”..  بدء محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

تنطلق، الأربعاء، محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد العشرية” في نواكشوط.

وتشهد نواكشوط محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعشرة من رموز نظام حكمه بينهم رئيسا وزراء بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع وغسل الأموال والفساد.

وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف” العشرية” في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا ( 2009-2019).

وجاء ذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ “السيطرة على الحزب الحاكم الذي تم تغيير اسمه إلى حزب “الإنصاف” منذ عام.

وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود “تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال” وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.