قضية فساد تهز مؤسسة “أفيكاب” بسيدي بلعباس

يتابع فيها 6 إطارات وعمال بالمؤسسة

يرتقب أن يمثل عدد من الإطارات وعمال المؤسسة العمومية الاقتصادية “أفيكاب” لتربية الدواجن، أمام هيئة محكمة الجنح الابتدائية بسيدي بلعباس، للنظر في قضية تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة المتابعين فيها، بعد اقترافهم لتجاوزات في إبرام صفقة عمومية.

وقد وجهت نيابة المحكمة تهم منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية لستة متهمين من عمال المؤسسة المذكورة الواقع مقرها بولاية سيدي بلعباس، بينما توبع المتهم السابع الذي كلف بإنجاز الدراسة التقنية لاستغلال الأرضيات لفائدة المؤسسة، بجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسة العمومية من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في نوعية الخدمات وآجال التسليم.

وعن تفاصيل القضية، ذكرت مصادر لـ”الشروق”، أنها تعود لاستفادة سابع المتهمين من صفقة إنجاز الدراسة التقنية للأرضيات التي يتم استغلالها من طرف المؤسسة، بعد تقديمه لأقل عرض، وموافقة اللجنة المكلفة بدراسة العروض، إلا أن الأشغال لم تنته في آجالها المحدّدة، كما تم صرف مبالغ مالية أكثر من المبلغ الذي حمله العرض المالي للصفقة، من دون احترام الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، وإنجاز ملحق يؤكد حجم الأعمال الإضافية المنجزة والمبلغ المالي الذي يقابل ذلك، كما لم يتبع تأخر آجال الإنجاز توجيه إعذارات لإتمام ذلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.

وتأتي هذه القضية بعد سلسلة القضايا التي هزت الاستقرار المالي للمؤسسة، التي كانت من بين المؤسسات الرائدة في المجال، ما ترتب عن ذلك خسائر مادية تحسب بعشرات الملايير، لاسيما القضايا التي أحصتها المؤسسة في مجال التسويق العشوائي للدجاج والبيض.