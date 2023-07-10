قضية قتل رئيس مركز بريد بأدرار: 5 متهمين رهن الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة أدرار، الاثنين، بإيداع رهن الحبس المؤقت، خمسة أشخاص متهمين في قضية القتل العمد التي راح ضحيتها رئيس مركز بريد الجزائر “آدغا” بأدرار.

وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى المحكمة: “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار الرأي العام أنه تمّ تقديم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أدرار خمسة (05) أشخاص متورطين في قضية القتل العمد التي راح ضحيتها رئيس مركز بريد الجزائر آدغا بأدرار المرحوم (ب.ع.ق)”.

وتابع البيا : “أين تم متابعة الأول والثاني بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة، بظرفي التعدد والتسلق، فيما تمت متابعة الثالث والرابع بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، المشاركة في جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة بظرفي التعدد والتسلق، وتوبع المتهم الخامس بتهم إخفاء أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية وعدم الإبلاغ عن جناية، لتتم إحالة المتهمين على السيد قاضي التحقيق لدى محكمة أدرار، مع التماس إصدار أوامر إيداع في حق جميع المتهمين”.

وأفيد أنّ قاضي التحقيق بعد استجواب المتهمين أصدر أوامر بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت”.