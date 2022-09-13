قضية لحسن عزوز في طريقها للانفراج

كشف المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، إلى تلقيه تطمينات من قبل وزير التعليم العالي الجديد، كمال بداري، في لقاء معه الثلاثاء بخصوص عدة قضايا، وعلى رأسها ملف الأستاذ لحسن عزوز، حيث تم الاتفاق على ايجاد حل قريب لقضيته، في إطار ما تسمح به قوانين الجمهورية.

واتفق الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة الإيجابية بين الوزارة وبين الشريك الاجتماعي، وهي الشراكة التي انعكست سابقا وستنعكس مستقبلا لخدمة قطاع التعليم العالي والأسرة الجامعية، على تعبيره.

أما فيما يخص التربصات العلمية المتخلفة بسبب وباء كورونا، فقد أكد بيان للنقابة على أن الوزير تعهد بمنح الأساتذة الجامعيين المعنيين الوقت الكافي لاستهلاك التربصات الممنوحة لهم، مع الاتفاق مع الوزير على إعادة النظر في شرط رسائل الاستقبال في التربصات الجديدة.