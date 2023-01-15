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الجزائر

قضية لحم الأرانب.. بلدية جسر قسنطينة تصدر توضيحا

الشروق أونلاين
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قضية لحم الأرانب.. بلدية جسر قسنطينة تصدر توضيحا
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أصدرت بلدية جسر قسنطينة مساء الأحد توضيحا حول تحذير من مسألة وجود قصاصات تبيع لحم القطط على أنه لأرانب.

وجاء في التوضيح: تعقيبا عن الإعلان المنشور صبيحة اليوم والمتعلق بأخذ الحيطة والحذر عند اقتناء لحوم الأرانب وهذا بالتأكد من وجود الرأس والذيل ملتصق بالذبيحة، نعلم مواطناتنا ومواطنينا الكرام أن مكتب الصحة والنظافة البلدي اتخذ هذه المبادرة من باب جلب الانتباه والتحسيس والوقاية لا غير ، وهذا من منطلق تلقينا منشورات تحذيرية من مديرية التجارة بخصوص هذا الموضوع ومواضيع أخرى ذات الصلة.

وأضاف: في إطار متصل، تعلم كذلك أنه لم يتم تسجيل أي حالة على مستوى تجار إقليم بلدية جسر قسنطينة.

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