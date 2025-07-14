قضية مروة بوغاشيش.. أول تعليق من وزير العدل بشأن الجريمة الشنعاء

تحدث وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عن الجريمة المرتكبة بحق الطفلة مروة بوغاشيش، ابنة مدينة قسنطينة التي تم العثور عليها جثة هامدة بعدما اختفت في ظروف غامضة، بتاريخ الخميس 22 ماي 2025.

وأكد بوجمعة، أن العدالة لن تتسامح مع جرائم الاختطاف، وذلك خلال عرضه، يوم أمس الأحد، لمشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، إلى جانب ضبط العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتكييفها مع خطورة الأفعال المجرمة.

وركز على جهود النواب البرلمانيين منذ بداية عهدة الرئيس عبد المجيد تبون من أجل سن قانون لمكافحة ظاهرة الاختطاف، لافتا إلى أن العقوبة تصل إلى الإعدام.

وعرّج في ذات السياق، على قضية اختطاف الطفلة مروة بوغاشيش، في ولاية قسنطينة التي اعتبرها جريمة خطيرة، مشيرا إلى استعمال كل الوسائل في التحقيق بشأنها، لافتا إلى أن التحقيقات الأولية توصلت إلى توقيف المتورط الرئيسي.

وأوضح أن قاضي التحقيق بصدد البحث في هذه القضية بالتنسيق مع الضبطية القضائية والنيابة المختصة وإصدار إنابات قضائية، مفيدا بأن العدالة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة كل شخص يثبت تورطه في هذه المسألة.

وشدد الوزير في الختام على أن هذه الجريمة الشنعاء ارتُكِبت ضد قاصر وبالتالي فإن العقوبة حسبه ستكون أشد والإجراءت ستكون أكثر صرامة.

وكانت مروة قد اختفت في ظروف غامضة بعد آخر امتحان لها، بتاريخ الخميس 22 ماي 2025، حيث كثفت الجهات الأمنية جهود البحث عنها، كما خصّصت عائلتها وبعض المحسنين مبالغ مالية معتبرة لمن يدل على مكانها.

وأصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، مساء الأحد 29 جوان الماضي، بيانا للرأي العام أكد فيه مقتل مروة بطريقة مروعة، ما أحدث غليانا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتعالي الأصوات المطالبة بتكثيف التحريات للقبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة من أجل إعدامهم.

ووري جثمان الصغيرة الثرى يوم 30 جوان، وسط حضور لافت للجهات الأمنية والولائية التي تضامنت مع العائلة من بداية المأساة، حيث أظهرت اللقطات والدها بعد ذلك وهو يقول لأحد رجال الأمن إنه يريد الحديث مع قاتلها.