قضية مقتل الشاب أيمن أمام القضاء الإيطالي قريبا

العائلة تطلب دعم السلطات الجزائرية لتحقيق العدالة

لا تزال قضية مقتل الشاب الجزائري، عدة بن عامر أيمن، البالغ من العمر 17 سنة الذي ينحدر من مدينة غليزان، والمقيم مع عائلته بمنطقة تريفيزو بشمال إيطاليا مطروحة أمام القضاء الايطالي، في انتظار الفصل فيها في غضون الأيام المقبلة وهذا بعد استكمال ملف القضية، حسب ما كشف عنه والد الضحية عدة بن عامر أمين لـ”الشروق” في اتصال هاتفي، حيث كشف عن خيوط هذه الجريمة البشعة التي وقعت يوم 13 ماي 2023، أين تلقى خبر مقتل ابنه أيمن بطعنات قاتلة على يد شاب إيطالي مسبوق قضائيا عمره 18 سنة في ظروف غامضة، وهذا بعد مناوشات بين الطرفين في مازيريدا سول بيافي بمحافظة تريفيزو بإقليم فينيوتو بشمال إيطاليا.

وأشار والد أيمن إلى أن ابنه تعرض إلى تصفية جسدية واعتداء سافر، بعدما تهجم عليه الجاني ووجه له كلاما عنصريا لا لشيء إلا لأنه جزائري.

وفي هذا السياق، تطرقت الصحيفة الإيطالية “نيوز” الصادرة بتاريخ 13 ماي 2023 للحادثة، أين أشارت إلى أن المعركة بين الطرفين انتهت بوفاة الفتى الجزائري من أصول جزائرية البالغ من العمر 17 سنة بطعنتين مميتتين على مستوى المعدة بعد الظهر في مازيرادا سول بيافي بمحافظة تريفيزو بإقليم فينيتو بشمال إيطاليا، وبعد فترة وجيزة، ألقى رجال الشرطة القبض على الجناة المفترضين، وهما قاصران وشخص بالغ، بعدما حاول الثلاثة الاختباء في الحديقة الخلفية لمطعم فندق “ضوطّو”، الذي يبعد بنحو 300 متر من مكان وقوع الجريمة، وتم اقتيادهم ليستمع إليهم القاضي المناوب المدعي العام دافيدي رومانيلّي، وفي وقت متأخر من المساء، جاءت نقطة التحول، حيث تم وضع القاتل المفترض قيد الاحتجاز، ووفقا لرواية جريدة “جي. جي. كوم 24” التي تطرقت هي الأخرى لوقائع القضية، فإن الجريمة وقعت في حدود الساعة الخامسة بزقاق بريمو خلف الكنيسة في قرية مازيريدا سول بيافي أين أقيم مهرجان القرية، وهناك وقعت مشاجرات بين أيمن و03 شبان، وفجأة تعرض الضحية إلى الطعن بواسطة خنجر استقرت في معدته وأسقطته أرضا ولاذ الجناة بالفرار، قبل أن تعترضهم الشرطة وتحولهم إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم، وهناك تم التعرف على مرتكب الجريمة، وواصل والد أيمن الحديث مع “الشروق” قائلا بأن ابنه، وهو الأكبر في العائلة وله 03 إخوة، يدرس بالقسم الثانوي ومعروف بأخلاقه وصفاته الحميدة، ومحبوب من طرف عائلته وأصدقائه، غادر الحياة وهو في ريعان شبابه تاركا جرحا عميقا في قلوب أفراد عائلته وأقاربه، ورحل عن هذه الدنيا مظلوما، كما أنه لا يعرف مرتكب هذه الجريمة الذي اعترف بأنه هو القاتل، وأضاف الوالد أن أيمن قوي البنية ورياضي ولا علاقة له بالمخدرات، كما أن المحققين وأثناء تشريح الجثة، لم يعثروا على أي دليل يثبت تعاطيه لهذه السموم..

هذا، ومن المنتظر أن يتم الفصل في القضية بعد الانتهاء من سماع المحققين في الجلسة التي يعقدها القضاء الإيطالي يوم 11 جانفي 2023 لمعرفة دوافع القضية وسبب ارتكابها، وفي هذا السياق، يضيف والده بأن أيمن راح ضحية مؤامرة حيكت ضده لتشويه صورته، حيث وصفته بعض وسائل الإعلام الإيطالية بالمجرم، والطرف الآخر بالضحية، غير أن الوقائع تثبت غير ذلك، لكون أن ابنه شاب نظيف وذو أخلاق عالية، ومن عائلة محافظة قدمت من مدينة غليزان للاستقرار بإيطاليا منذ أكثر من 20 سنة.

وناشد والد الضحية أيمن، السلطات الجزائرية بالتدخل والوقوف إلى جانب هذه العائلة الجزائرية في محنتها، وتحقيق العدالة وإنصافها من أجل ضمان إجراء محاكمة عادلة وشفافة، خاصة وأن هناك بعض الأطراف تحاول التدخل للتخفيف من العقوبة وتبرئة ساحة الجاني بكل الطرق الممكنة، وهو ما أدى بوالد أيمن إلى الاستنجاد بالسلطات الجزائرية قصد تطبيق القانون الصارم ضد مرتكب الجريمة.