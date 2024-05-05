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جواهر

قضية مقتل قاصر داخل مسبح “فيلا” سياحية.. الحكم بسجن خليجيين في المغرب!

جواهر الشروق
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قضية مقتل قاصر داخل مسبح “فيلا” سياحية.. الحكم بسجن خليجيين في المغرب!

قضت محكمة مغربية، بالسجن عدد من المواطنين الكويتيين و3 مغربيات، في قضية مقتل قاصر داخل مسبح فيلا سياحية بمدينة مراكش.

وبحسب ما أوردت صحف مغربية، مساء السبت، فقد أدانت محكمة ابتدائية بمراكش “سائحا كويتيا (مقبوض عليه) بالحبس النافذ لمدة 7 أشهر، و4 أشهر مع إيقاف التنفيذ بحق 7 متهمين كويتيين آخرين.

كما حكمت بجانب الحبس النافذ لـ10 أشهر بحق سيدة مغربية، وشهرين مع إيقاف التنفيذ بحق فتاتين مغربيتين”.

وقال الإعلام المغربي، إن الفتاة التي لقيت مصرعها في فيلا مفروشة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي إبراهيم، كانت في العقد الثاني من عمرها، مرجحة أن وفاتها كانت بسبب جرعة مخدرات زائدة.

وفي شهر أفريل المنصرم، كشفت تقارير إخبارية عن توقيف خليجيين مشتبه بهم في التورط بوفاة قاصر مغربية  داخل فيلا سياحية بمدينة مراكش.

وقالت صحف محلية حينها، إن النيابة العامة المختصة في المغرب تحقق مع اثنين خليجيين، لم يتم الكشف عن جنسيتهما، وتتابع 7 أشخاص يحملون الجنسية الكويتية و3 شابات مغربيات وهم في حالة إطلاق سراح مؤقت بعد أن دفعوا كفالة مالية.

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التعليقات
1
  • kemcha trab

    فتاة " قاصر" في العقد الثاني من عمرها ?????????????????

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